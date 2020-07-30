В Узбекистане повысятся пенсии и пособия

С 1 сентября 2020 года на 10% увеличится размер пенсий по возрасту, пособий лицам с инвалидностью с детства, престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. Принят Указ президента, который предусматривает материальную поддержку слоев населения, нуждающихся в помощи и социальной защите в период коронавирусной пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

С 1 сентября 2020 года на 10% увеличится размер пенсий по возрасту, пособий лицам с инвалидностью с детства, престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы.

Базовый размер пенсии составит 262 470 сумов в месяц, пенсии по возрасту - 513 350 сумов в месяц, пособие для лиц с с инвалидностью с детства увеличится до 513 350 сумов в месяц.

Пособие пожилым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы возрастут до 315 030 сумов в месяц.

Напомним, в начале апреля Шавкат Мирзиёев сообщил о том, что подписал еще один важный указ, нацеленный на поддержку экономики, предпринимателей и населения в нынешних сложных условиях.

В период карантина одинокие престарелые и лица с инвалидностью будут бесплатно обеспечиваться основными продуктами питания 18 видов и гигиеническими товарами.