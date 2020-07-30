19:31 30 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск
Пенсионеры

В Узбекистане повысятся пенсии и пособия

© Sputnik / Александр Полегенько
Общество
Получить короткую ссылку
12 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200730/14665318/V-Uzbekistane-povysyatsya-pensii-i-posobiya.html

С 1 сентября 2020 года на 10% увеличится размер пенсий по возрасту, пособий лицам с инвалидностью с детства, престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. Принят Указ президента, который предусматривает материальную поддержку слоев населения, нуждающихся в помощи и социальной защите в период коронавирусной пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

С 1 сентября 2020 года на 10% увеличится размер пенсий по возрасту, пособий лицам с инвалидностью с детства, престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы.

Базовый размер пенсии составит 262 470 сумов в месяц, пенсии по возрасту - 513 350 сумов в месяц, пособие для лиц с с инвалидностью с детства увеличится до 513 350 сумов в месяц.

Пособие пожилым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы возрастут до 315 030 сумов в месяц.

Инициативная группа в Ташкенте организуют раздачу продуктов питания, покупку лекарств одиноким пожилым людям, которые сейчас оказались в наиболее трудном положении.
© Foto : Азиза Умарова
Инвалиды и престарелые будут обеспечены продуктами в период карантина

Напомним, в начале апреля Шавкат Мирзиёев сообщил о том, что подписал еще один важный указ, нацеленный на поддержку экономики, предпринимателей и населения в нынешних сложных условиях.

В период карантина одинокие престарелые и лица с инвалидностью будут бесплатно обеспечиваться основными продуктами питания 18 видов и гигиеническими товарами.

Теги:
Узбекистан, социальные пособия, Пенсионный фонд, пенсионеры, пенсия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Модель на первом модном показе дизайнерских масок в Сеуле
Маски как новый тренд: в Сеуле прошел необычный показ мод — фото
Своих не бросаем: как Россия помогает соседям бороться с пандемией — видео
Volkswagen Caddy: особенности и преимущества

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться