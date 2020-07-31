Алишер Усманов выделил 10 миллионов долларов узбекским медикам

Все средства, которые бизнесмен передал республике, раздадут персоналу скорой помощи в виде единовременных выплат.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Известный предприниматель и меценат Алишер Усманов выделил Узбекистану 100 миллиардов сумов (10 миллионов долларов), сообщает УзА.

"Эти деньги, а также дополнительно 100 млрд сумов из государственного бюджета будут выделены для поощрения персонала скорой помощи", - говорится в информации.

Таким образом, врачи получат по 5 миллионов сумов, средний медперсонал - 4 миллиона, а водители - 3 миллиона.

Выплаты будут единовременными. Также стоит отметить, что выплаты распространяются только на сотрудников, принятых на работу до 1 июня текущего года.

Алишер Усманов выделил по 2,5 млн сумов семьям Андижанской области >>

Напомним, ранее Алишер Усманов перечислил 2,5 млрд сумов в фонд общенародного движения "Саховат ва кумак". Эти средства были предназначены для 1000 малообеспеченных семей из 48 махаллей Мархаматского района Андижанской области.