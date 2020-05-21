Алишер Усманов выделил по 2,5 млн сумов семьям Андижанской области

Фонд общенародного движения "Саховат ва кумак" (пер. с узб. - "Доброта и поддержка") получил 2,5 млрд сумов от мецената.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Алишер Усманов в очередной раз направил благотворительную помощь в Узбекистан, информирует газета "Народное слово".

На этот раз 2,5 млрд сумов пополнили фонд общенародного движения "Саховат ва кумак". Эти средства предназначены для 1000 малообеспеченных семей из 48 махаллей Мархаматского района Андижанской области.

Деньги уже поступили на пластиковые карты, выпущенные Нацбанком Узбекистана.

Напомним, в начале недели вокруг вышеназванного фонда разразился скандал - прокуратура выявила крупное хищение средств из благотворительного фонда Ташкентской области "Саховат ва кумак".

Участником разбирательства стал заместитель хокима Аккурганского района по вопросам поддержки махалли и семьи. Он сговорился с бухгалтером районного отдела республиканского общественного благотворительного фонда "Махалля". Должностные лица украли 44 миллиона сумов из фонда "Саховат ва кумак".