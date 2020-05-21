17:53 22 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Алишер Усманов пожертвовал 2,5 миллиарда долларов на благотворительность

Алишер Усманов выделил по 2,5 млн сумов семьям Андижанской области

Народное слово / Рустамжон Эшонов
Общество
Получить короткую ссылку
3246311
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200521/14182949/Alisher-Usmanov-vydelil-po-25-mln-sumov-semyam-Andizhanskoy-oblasti.html

Фонд общенародного движения "Саховат ва кумак" (пер. с узб. - "Доброта и поддержка") получил 2,5 млрд сумов от мецената.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Алишер Усманов в очередной раз направил благотворительную помощь в Узбекистан, информирует газета "Народное слово".

На этот раз 2,5 млрд сумов пополнили фонд общенародного движения "Саховат ва кумак". Эти средства предназначены для 1000 малообеспеченных семей из 48 махаллей Мархаматского района Андижанской области.

Деньги уже поступили на пластиковые карты, выпущенные Нацбанком Узбекистана.

Узбекская валюта - сум
Sputnik
Выявлен факт воровства благотворительных средств из фонда "Доброта и поддержка"

Напомним, в начале недели вокруг вышеназванного фонда разразился скандал - прокуратура выявила крупное хищение средств из благотворительного фонда Ташкентской области "Саховат ва кумак".

Участником разбирательства стал заместитель хокима Аккурганского района по вопросам поддержки махалли и семьи. Он сговорился с бухгалтером районного отдела республиканского общественного благотворительного фонда "Махалля". Должностные лица украли 44 миллиона сумов из фонда "Саховат ва кумак". 

Теги:
Узбекистан, малообеспеченные семьи, Андижанская область, Алишер Усманов, благотворительность



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Озод Шарафиддинов
Духовность и культура: как выглядит Аллея литераторов в Ташкенте - фотолента
Как страны СНГ возвращаются к жизни после отмены карантина и ЧП
Как страны СНГ приходят в себя после карантина и ЧП — видео
Результаты опроса ЦЭИР по поводу вступления Узбекистана в ЕАЭС и ВТО
ЕАЭС и ВТО: что приобретет и потеряет Узбекистан — итоги опроса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться