Спецрейс из Узбекистана доставит 144 рабочих на Амурский ГПЗ

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Спецрейс из Ташкента в пятницу доставит в Благовещенск 144 рабочих на строительство Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ), сообщили в Агентстве по внешней трудовой миграции Узбекистана.
"По согласованию с российскими работодателями и ответственными организациями сегодня 144 наших соотечественника вылетели чартерным рейсом для работы на строительстве газоперерабатывающего завода в Амурской области Российской Федерации", — говорится в публикации на Telegram-канале агентства.
По данным РИА Новости, спецрейс вылетел по маршруту Ташкент — Благовещенск.
Ранее в пресс-центре Амурского газоперерабатывающего завода говорили, что финансовые разногласия между турецкой компанией-подрядчиком и строителями из Узбекистана урегулированы. В прокуратуре отмечали, что сотрудникам завода вернут удержанные из зарплаты 14 миллионов рублей.