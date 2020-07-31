Спецрейс из Узбекистана доставит 144 рабочих на Амурский ГПЗ

В июле на Амурском газоперерабатывающем заводе произошли беспорядки. Благовещенский горсуд заключил под стражу до 20 сентября 11 наиболее активных участников, все проходящие по делу — граждане РУз.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Спецрейс из Ташкента в пятницу доставит в Благовещенск 144 рабочих на строительство Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ), сообщили в Агентстве по внешней трудовой миграции Узбекистана.

В июле на этом ГПЗ произошли беспорядки . Прокуратура Амурской области предварительно установила, что работники, граждане Узбекистана, требовали увеличить заработную плату. По данным СК, конфликт возник из-за возмещения оплаты трудового патента. Возбуждены два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Массовые беспорядки". Благовещенский горсуд заключил под стражу до 20 сентября 11 наиболее активных участников массовых беспорядков, все проходящие по делу — граждане Узбекистана.

"По согласованию с российскими работодателями и ответственными организациями сегодня 144 наших соотечественника вылетели чартерным рейсом для работы на строительстве газоперерабатывающего завода в Амурской области Российской Федерации", — говорится в публикации на Telegram-канале агентства.

По данным РИА Новости, спецрейс вылетел по маршруту Ташкент — Благовещенск.

Ранее в пресс-центре Амурского газоперерабатывающего завода говорили, что финансовые разногласия между турецкой компанией-подрядчиком и строителями из Узбекистана урегулированы. В прокуратуре отмечали, что сотрудникам завода вернут удержанные из зарплаты 14 миллионов рублей.