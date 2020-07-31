22:44 31 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск
Крыло самолета Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways

Спецрейс из Узбекистана доставит 144 рабочих на Амурский ГПЗ

Sputnik / Мария Науменко
Общество
Получить короткую ссылку
59 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200731/14679394/Spetsreys-iz-Uzbekistana-dostavit-144-rabochikh-na-Amurskiy-GPZ.html

В июле на Амурском газоперерабатывающем заводе произошли беспорядки. Благовещенский горсуд заключил под стражу до 20 сентября 11 наиболее активных участников, все проходящие по делу — граждане РУз.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Спецрейс из Ташкента в пятницу доставит в Благовещенск 144 рабочих на строительство Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ), сообщили в Агентстве по внешней трудовой миграции Узбекистана.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
СК задержал 11 человек после погромов за Амурском ГПЗ
В июле на этом ГПЗ произошли беспорядки. Прокуратура Амурской области предварительно установила, что работники, граждане Узбекистана, требовали увеличить заработную плату. По данным СК, конфликт возник из-за возмещения оплаты трудового патента. Возбуждены два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Массовые беспорядки". Благовещенский горсуд заключил под стражу до 20 сентября 11 наиболее активных участников массовых беспорядков, все проходящие по делу — граждане Узбекистана.

"По согласованию с российскими работодателями и ответственными организациями сегодня 144 наших соотечественника вылетели чартерным рейсом для работы на строительстве газоперерабатывающего завода в Амурской области Российской Федерации", — говорится в публикации на Telegram-канале агентства.

По данным РИА Новости, спецрейс вылетел по маршруту Ташкент — Благовещенск.

Ранее в пресс-центре Амурского газоперерабатывающего завода говорили, что финансовые разногласия между турецкой компанией-подрядчиком и строителями из Узбекистана урегулированы. В прокуратуре отмечали, что сотрудникам завода вернут удержанные из зарплаты 14 миллионов рублей.

Теги:
Амурская область, завод, Узбекистанцы, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мальчик несет овцу на рынке скота в Наджафе, Ирак
Мусульмане всего мира готовятся к празднованию Курбан-байрама
Мой дом – моя мечеть: как узбекистанцы отмечают Курбан-хайит на карантине
Мой дом – моя мечеть: как узбекистанцы отмечают Курбан-хайит на карантине
Volkswagen Caddy: особенности и преимущества

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться