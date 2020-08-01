17:35 01 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск
Новый водный комплекс в Карши

В Кашкадарьинской области смягчают карантинные требования

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (762)
53501
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200801/14679789/V-Kashkadarinskoy-oblasti-smyagchayut-karantinnye-trebovaniya.html

Главам городов и районов предоставляются полномочия самостоятельно давать разрешение на возобновление деятельности рынков, а также некоторых субъектов предпринимательства.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Кашкадарьинская областная спецкомиссия озвучила решение касательно смягчения карантинных требований. Согласно разработанному протоколу, с начала следующей недели в Карши разрешается передвижение автомобилей. Утром можно ездить с 07:00 до 10:00, вечером график передвижений сдвинулся на час - с 18:00 до 21:00.

Также с 3 августа восстановят свою работу такси, которые до этого были сокращены.

Вместе с тем, главам городов и районов предоставляются полномочия самостоятельно давать разрешение на возобновление деятельности вещевых рынков и рынков строительных материалов, а также субъектов предпринимательства, специализирующихся на торговле, оказании бытовых услуг и услуг общественного питания.

Дорожный знак с надписью Карантин
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане обновили список городов и районов по уровню карантина

При этом на входе всех фермерских, строительных рынков, продовольственных и непродовольственных торговых точек (супермаркетов и других крупных магазинов, оптовых рынков), парикмахерских и салонов красоты должны быть установлены пирометры и антисептики, должно быть организовано измерение температуры тела каждого гражданина.

Напомним, с 3 июля карантинные меры в Карши были усилены. В частности, установлен строгий контроль на блокпостах на въезде в город и выезде из него. Об этом уведомляет пресс-служба администрации региона.

В том числе, закрыты некоторые контрольно-пропускные пункты.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (762)
Теги:
Узбекистан, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, здравоохранение, Карантин, Кашкадарьинская область, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мусульманские паломники во время хаджа
В условиях пандемии: как проходит паломничество в Мекке
Серебряный призёр Олимпиады, советский дзюдоист Тенгиз Хубулури во время соревнований на XXII Олимпийских играх в Москве.
Пятаев: переводчицы на ОИ-80 спорили, кто пойдет на взвешивание дзюдоистов
Volkswagen Caddy: особенности и преимущества

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться