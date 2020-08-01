В Кашкадарьинской области смягчают карантинные требования

Главам городов и районов предоставляются полномочия самостоятельно давать разрешение на возобновление деятельности рынков, а также некоторых субъектов предпринимательства.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Кашкадарьинская областная спецкомиссия озвучила решение касательно смягчения карантинных требований. Согласно разработанному протоколу, с начала следующей недели в Карши разрешается передвижение автомобилей. Утром можно ездить с 07:00 до 10:00, вечером график передвижений сдвинулся на час - с 18:00 до 21:00.

Также с 3 августа восстановят свою работу такси, которые до этого были сокращены.

Вместе с тем, главам городов и районов предоставляются полномочия самостоятельно давать разрешение на возобновление деятельности вещевых рынков и рынков строительных материалов, а также субъектов предпринимательства, специализирующихся на торговле, оказании бытовых услуг и услуг общественного питания.

При этом на входе всех фермерских, строительных рынков, продовольственных и непродовольственных торговых точек (супермаркетов и других крупных магазинов, оптовых рынков), парикмахерских и салонов красоты должны быть установлены пирометры и антисептики, должно быть организовано измерение температуры тела каждого гражданина.

Напомним, с 3 июля карантинные меры в Карши были усилены. В частности, установлен строгий контроль на блокпостах на въезде в город и выезде из него. Об этом уведомляет пресс-служба администрации региона.

В том числе, закрыты некоторые контрольно-пропускные пункты.