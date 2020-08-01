Санаторий в Ташобласти перепрофилирован под клинику для пациентов с COVID-19

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Санаторий "Назарбек" при АО "Узбекистон темир йуллари" в Зангиатинском районе Ташкентской области перепрофилирован в комплекс для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщает информагентство УзА.

Учреждение рассчитано на 350 мест, 8 из которых предназначены для больных в крайне тяжелом состоянии, 72 – для пациентов в тяжелом состоянии, 270 – для тех, у кого болезнь протекает в легкой форме.

К работе привлечено 90 медицинских работников: 24 врача, 42 медсестры, 13 младших медицинских работников и 11 хозработников.

Лечебный комплекс оснащен необходимым медицинским оборудованием. Главным врачом назначен заведующий кафедрой Ташкентской медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор Октябрь Тешаев.

На сегодняшний день имеется необходимый резерв лекарств, требуемый для лечения. В целях эффективной организации процесса внедрена система телемедицины.

На территории лечебного комплекса установлено 90 камер видеонаблюдения, налажена радиосвязь, организован центр мониторинга.

Напомним, 23 июля в "Узэкспоцентре" начал работу распределительный центр на 500 койко-мест для оказания первой помощи пациентам с подозрением на коронавирус. Новые места будут находиться в резерве на случай роста количества заболевших.

Ожидается, что в центре будет работать 250 медицинских работников. Среди них - инфекционисты, вирусологи и другие узкие специалисты. Распределительный центр также имеет необходимые средства и оборудование для проведения всех необходимых испытаний и анализов.