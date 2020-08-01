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Палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19

Санаторий в Ташобласти перепрофилирован под клинику для пациентов с COVID-19

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (762)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200801/14681788/Sanatoriy-v-Tashoblasti-pereprofilirovan-pod-kliniku-dlya-patsientov-s-COVID-19.html

Лечебный комплекс оснащен необходимым медицинским оборудованием. Главным врачом назначен заведующий кафедрой Ташкентской медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор Октябрь Тешаев. 

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Санаторий "Назарбек" при АО "Узбекистон темир йуллари" в Зангиатинском районе Ташкентской области перепрофилирован в комплекс для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщает информагентство УзА.

Учреждение рассчитано на 350 мест, 8 из которых предназначены для больных в крайне тяжелом состоянии, 72 – для пациентов в тяжелом состоянии, 270 – для тех, у кого болезнь протекает в легкой форме.

К работе привлечено 90 медицинских работников: 24 врача, 42 медсестры, 13 младших медицинских работников и 11 хозработников. 

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Под роспись: медики распределительного центра получили первую зарплату

Лечебный комплекс оснащен необходимым медицинским оборудованием. Главным врачом назначен заведующий кафедрой Ташкентской медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор Октябрь Тешаев. 

На сегодняшний день имеется необходимый резерв лекарств, требуемый для лечения. В целях эффективной организации процесса внедрена система телемедицины.

На территории лечебного комплекса установлено 90 камер видеонаблюдения, налажена радиосвязь, организован центр мониторинга.

Напомним, 23 июля в "Узэкспоцентре" начал работу распределительный центр на 500 койко-мест для оказания первой помощи пациентам с подозрением на коронавирус. Новые места будут находиться в резерве на случай роста количества заболевших.

Ожидается, что в центре будет работать 250 медицинских работников. Среди них - инфекционисты, вирусологи и другие узкие специалисты. Распределительный центр также имеет необходимые средства и оборудование для проведения всех необходимых испытаний и анализов.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (762)
Теги:
санаторий, Карантин, Узбекистан, коронавирус



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