Под роспись: медики распределительного центра получили первую зарплату

Ожидается, что в центре будет работать 250 медицинских работников. Среди них - инфекционисты, вирусологи и другие узкие специалисты.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Медицинские работники распределительного центра, который оборудовали в "Узбекэкспоцентре", впервые получили свою ежедневную зарплату, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Медперсонал Распределительного центра впервые получил зарплату

Почти 16 тысяч медработников получат надбавки за самоотверженный труд >>

В "Узэкспоцентре" создан распределительный центр на 500 койко-мест для оказания первой помощи пациентам с подозрением на коронавирус. Новые места будут находиться в резерве на случай роста количества заболевших.

Ожидается, что в центре будет работать 250 медицинских работников. Среди них - инфекционисты, вирусологи и другие узкие специалисты. Распределительный центр также имеет необходимые средства и оборудование для проведения всех необходимых испытаний и анализов.

Напомним, в марте президент поручил ежемесячно выплачивать надбавки к зарплате медицинским работникам, контактирующим с больными коронавирусом и работающим на объектах, где помещены данные пациенты.

Кроме того, медицинским работникам, заразившимся вирусом COVID-19 при контакте с инфицированными, будет выплачиваться отдельно 100 миллионов сумов.