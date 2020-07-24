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Под роспись: медики распределительного центра получили первую зарплату

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (729)
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Sputnik Узбекистан
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Ожидается, что в центре будет работать 250 медицинских работников. Среди них - инфекционисты, вирусологи и другие узкие специалисты.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Медицинские работники распределительного центра, который оборудовали в "Узбекэкспоцентре", впервые получили свою ежедневную зарплату, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

 

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Медперсонал Распределительного центра впервые получил зарплату

 

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В "Узэкспоцентре" создан распределительный центр на 500 койко-мест для оказания первой помощи пациентам с подозрением на коронавирус. Новые места будут находиться в резерве на случай роста количества заболевших.

Врач с пациентом в отделении реанимации и интенсивной терапии
© Sputnik / Илья Питалев
Врачи, не вошедшие в эпидемиологическую группу, также получат надбавки

Ожидается, что в центре будет работать 250 медицинских работников. Среди них - инфекционисты, вирусологи и другие узкие специалисты. Распределительный центр также имеет необходимые средства и оборудование для проведения всех необходимых испытаний и анализов.

Напомним, в марте президент поручил ежемесячно выплачивать надбавки к зарплате медицинским работникам, контактирующим с больными коронавирусом и работающим на объектах, где помещены данные пациенты.

Кроме того, медицинским работникам, заразившимся вирусом COVID-19 при контакте с инфицированными, будет выплачиваться отдельно 100 миллионов сумов.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (729)
Теги:
здравоохранение, врачи, Узбекистан, Узэкспоцентр, коронавирус



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