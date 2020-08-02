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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Турцию с визитом

Турция передала Узбекистану гуманитарную помощь весом 12,5 тонны

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (764)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200802/14682863/Turtsiya-peredala-Uzbekistanu-gumanitarnuyu-pomosch-vesom-125-tonny.html

В состав груза, прибывшего в Ташкент, вошли защитные медицинские средства и лекарства для лечения коронавируса.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Турция направила в Узбекистан очередную партию гуманитарной помощи. 

Груз весом почти 12,5 тонны прибыл в Ташкент в первый день празднования Курбан хайита.

УзА
Из Турции в Ташкент прибыл грузовой самолет с медицинскими принадлежностями

В его состав вошли индивидуальные средства защиты (50 тысяч масок N-95, 200 тысяч медицинских масок, 5 тысяч масок, полностью прикрывающих лица, и 40 тысяч комбинезонов). 

Кроме того, турецкая сторона направила в республики необходимые лекарства, которые используются при лечении коронавирусной инфекции.

Гуманитарный груз приняли представители Минздрава Узбекистана. В ведомстве выразили "глубокую благодарность всему турецкому народу, готовому всегда оказать помощь несмотря на сложное для всех время".

Это — не первая партия гумпомощи, которая пришла из Турции. Ранее страна направляла в Узбекистан 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) местного производства.

Кроме того, турецкая сторона помогла республике средствами индивидуальной защиты, отправив в середине июня защитные комбинезоны, очки, маски, перчатки и бахилы.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (764)
Теги:
пандемия, гуманитарная помощь, Узбекистан, Турция, коронавирус



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