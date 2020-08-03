Американский Музей холокоста откроет отдел о жизни евреев в Узбекистане в годы войны

Агентство "Узархив" и Мемориальный музей памяти жертв холокоста в режиме видеоконференции подписали соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет.

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Американский Мемориальный музей памяти жертв холокоста (USHMM) откроет отдел, посвященный жизни евреев в Узбекистане в годы Второй мировой войны, сообщает информационное агентство "Дунё" при МИД РУз.

По данным "Дунё", агентство "Узархив" и USHMM в режиме видеоконференции подписали соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет.

"По итогам совместной работы USHMM намерен организовать специальный уголок, посвященный вкладу Узбекистана в сохранение жизни представителей еврейских общин", — говорится в сообщении агентства по итогам подписания документа.

Соглашение также предусматривает обмен и создание цифровой базы архивных материалов, организацию в США учебных и исследовательских программ для специалистов Узбекистана, а также изучение документов, связанных с историей периода холокоста, сообщили в агентстве.

"Весь мир должен знать данный вклад Узбекистана, который стал не убежищем, а домом для миллионов представителей разных национальностей, в том числе сотен тысяч евреев", — заявила на церемонии подписания директор Национального института документации холокоста при USHMM Ребекка Боелинг, которую цитирует "Дунё".

Мемориальный музей памяти жертв холокоста является американской национальной организацией по документации, изучению и толкованию истории холокоста и служит мемориалом миллионам погибших людей. Коллекция музея насчитывает около 20 тысяч артефактов.

Напомним, в январе президент РФ Владимир Путин принял участие в V Всемирном форуме памяти холокоста, приуроченном к 75-летию освобождения нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц) советскими войсками. Глава государства заявил, что холокост был и останется глубокой раной, трагедией, память о которой будет жить вечно.

Путин напомнил, что в числе жертв нацизма — шесть миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, зверски убитых в ходе карательных операций. Из них 40 процентов — это граждане бывшего Советского Союза.