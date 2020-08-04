Что известно о "киевском террористе" Сухробе Каримове

Как проходила спецоперация по захвату террориста и какая информация о нем доступна на сегодня — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Днем 3 августа неизвестный угрожал взорвать отделение "Универсал-банка" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве. Впоследствии выяснилось, что этот человек — гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.

Захват банка и спецоперация СБУ: как это было

В полдень в полицию позвонила представительница "Универсал-банка" и сообщила, что в отделение пришел мужчина в возрасте до 35 лет, в рюкзаке которого, по его словам, находится бомба. Злоумышленник попросил вызвать сотрудников правоохранительных органов. Он отпустил всех сотрудников отделения, кроме руководителя — она осталась в заложницах.

Полиция и спецслужбы оцепили здание и попросили горожан выбирать пути объезда. Сначала был введен план полицейской операции по противодействию захвату заложников "Гром". Затем руководство операцией взяла на себя Служба безопасности Украины (СБУ), которая ввела план по борьбе с терроризмом "Бумеранг".

Штурмовать здание сразу было невозможно: Каримов привязал к ноге шнур, который был протянут к рюкзаку, и утверждал, что тот ведет к взрывному устройству. Так это или нет — доподлинно в те минуты известно не было. Кроме того, в результате изучения страниц мужчины в соцсетях стало понятно, что он "психически неуравновешенный".

Facebook/Антон Геращенко Сухроб Каримов в отделении банка

Силовики пошли на переговоры и предложили захватчику сдаться. Тот требовал допустить к нему представителей СМИ, чтобы дать интервью. По другим данным, он, помимо всего прочего, запросил 40 тысяч гривен (1,44 тысячи долларов).

Twitter / МВД Украины Спецоперация по захвату Сухроба Каримова, угрожавшего взорвать банк в Киеве

Спецназ скрутил мужчину около 15.00 в прямом эфире после того, как тот убедился, что его показывают. В захвате добровольно участвовали журналисты двух телеканалов.

Пресс-служба СБУ Украины Спецоперация по захвату Сухроба Каримова, угрожавшего взорвать банк в Киеве

После проверки здания выяснилось, что злоумышленник блефовал: ни бомбы, ни опасных устройств у него не было.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 "Террористический акт" УК Украины. В настоящее время устанавливаются мотивы совершения преступления и возможные сообщники террориста.

По словам начальника полиции украинской столицы Виктории Азаровой, Каримов называл себя "святым духом".

Пресс-служба СБУ Украины Спецоперация по захвату Сухроба Каримова, угрожавшего взорвать банк в Киеве

Что известно о террористе?

По данным СБУ Украины, Сухроб Рахматович Каримов — 32-летний гражданин Узбекистана, уроженец Самарканда.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook заявлял: по информации с родины террориста, Каримов с 1998 года состоял на психоневрологическом учете с диагнозом "олигофрения". В Самаркандском психоневрологическом диспансере эту информацию корреспонденту Sputnik Узбекистан не подтвердили и не опровергли, сославшись на запрет разглашать подобные сведения.

В Киеве мужчина жил уже около пяти лет, был резидентом. Украинские блогеры сообщали, что он работал официантом в одном из ресторанов столицы и жил в хостеле, откуда его выселили за употребление наркотиков — амфетамина и марихуаны.

Местные СМИ выяснили, что мужчина зарегистрирован в селе Новопетровка Бердянского района Запорожской области Украины. Там же якобы жили его бывшая жена и ее ребенок, которые с Каримовым давно не общаются.

Тридцатого июля, за несколько дней до захвата отделения банка, мужчина объявил "джихад" на своей странице в соцсети и призвал убивать иноверцев.

Реакция Ташкента

Узбекская сторона пока не давала официальных комментариев по поводу инцидента. Однако работа по нему ведется.