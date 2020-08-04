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Аппарат искусственной вентиляции легких

Почему Ташкенту и Ташобласти уделяют основное внимание в борьбе с COVID-19

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (770)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200804/14701406/Pochemu-Tashkentu-i-Tashoblasti-udelyayut-osnovnoe-vnimanie-v-borbe-s-COVID-19.html

Отмечается, что на данной территории эпидемиологическая обстановка хуже, нежели в остальных регионах Узбекистана. Специалисты совершенствуют подходы к лечению больных, которые затем берутся на вооружение в остальных регионах страны.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В штабе по борьбе с COVID-19 объяснили, почему в вопросе профилактики распространения инфекции приоритетное значение уделяется Ташкенту и Ташкентской области, хотя есть и остальная часть страны.

Это связано с тем, что именно в столице и области эпидемиологическая ситуация наиболее тяжелая.

"В настоящее время в Ташкенте и Ташкентской области реализованы пилотные проекты, направленные на профилактику распространения всех заболеваний и лечения в связи с тяжелым эпидемиологическим состоянием по сравнению с другими регионами", — заявила член штаба Барно Абдусаматова во время брифинга.

По ее словам, на основе этих проектов была создана новая система оказания квалифицированной и неотложной медицинской помощи инфицированным на всей территории Узбекистана.

"Поскольку эти проекты дали положительный эффект, сейчас по всей республике идет внедрение новой системы", — добавила Абдусаматова. 

Ранее в штабе подняли вопрос, готова ли система здравоохранения Узбекистана к смягчению карантинных ограничений.

Чем оснащены мобильные бригады скорой помощи – ответ штаба
© Sputnik / Александр Кряжев
Чем оснащены мобильные бригады скорой помощи – ответ штаба

Отмечается, что сейчас ситуация с COVID-19 взята под контроль: в стране имеется необходимое оборудование, резервы, койко-места, все врачи подготовлены.

Иными словам, если карантинные меры смягчат, то система здравоохранения республики будет к этому готова.

В штабе заверили, что нет причин для беспокойства. 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (770)
Теги:
Ташкентская область, Ташкент, Узбекистан, коронавирус



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