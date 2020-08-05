В Кыргызстане задержали сбежавших в Узбекистане заключенных

ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. Двоих граждан Узбекистана задержали во время незаконного пересечения границы в Джалал-Абадской области Кыргызстана, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы КР.
Сообщается, что задержанные пограничниками и милиционерами - это заключенные, сбежавшие из места лишения свободы в Зангиатинском районе Ташкентской области.
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Совершившие побег узбекистанцы, одному из которых 29 лет, другому - 24, хотели покинуть пределы Узбекистана.
Дальнейшее разбирательство с задержанными проводят сотрудники МВД Кыргызской республики.