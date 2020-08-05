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Колония общего режима

В Кыргызстане задержали сбежавших в Узбекистане заключенных

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200805/14706111/V-Kyrgyzstane-zaderzhali-sbezhavshikh-v-Uzbekistane-zaklyuchennykh.html

Двое узбекистанцев совершили побег из тюрьмы в Зангиатинском районе Ташкентской области, а потом незаконно пересекли границу с Кыргызстаном.

ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. Двоих граждан Узбекистана задержали во время незаконного пересечения границы в Джалал-Абадской области Кыргызстана, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы КР.

Сообщается, что задержанные пограничниками и милиционерами - это заключенные, сбежавшие из места лишения свободы в Зангиатинском районе Ташкентской области.

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Совершившие побег узбекистанцы, одному из которых 29 лет, другому - 24, хотели покинуть пределы Узбекистана. 

Дальнейшее разбирательство с задержанными проводят сотрудники МВД Кыргызской республики.

Теги:
Задержание, госграница, заключенные, Узбекистан, Кыргызстан



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