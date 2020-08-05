Подземные толчки магнитудой 4 балла зафиксировали в двух городах Узбекистана

Эпицентр землетрясения находилcя в 181 километре от столицы республики в юго-восточном направлении.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Узбекистане зафиксировано землетрясение, эпицентр находился в Таджикистане. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

"Пятого августа в 13.18 по ташкентскому времени (08.18 по Гринвичу) произошло землетрясение в Таджикистане. Координаты: 40,2 градуса северной широты; 70,84 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5. Глубина — 10 километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 181 км в юго-восточном направлении", — говорится в публикации.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ташкент: 181 км, 3 балла;

Наманган : 113 км, 4 балла;

: 113 км, 4 балла; Андижан: 143 км, 3 балла;

Фергана : 83 км, 4 балла;

: 83 км, 4 балла; Гулистан: 177 км, 3 балла;

Джизак: 255 км, 3 балла;

Самарканд: 336 км, 2 балла;

Термез: 453 км, 2 балла;

Карши: 458 км, 2 балла;

Навои: 464 км, 2 балла.

В предыдущий раз подземные толчки ощущались в республике 4 августа. Эпицентр находился в Казахстане.

Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в республике, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения. В горных районах страны регулярно происходят сели и паводки.

Несколько дней назад президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому теперь все действующие здания, сооружения, жилые дома, расположенные в сейсмоактивной части республики, должны будут иметь электронные технические паспорта.

Для своевременного прогнозирования сильных землетрясений планируется разработать специальное программное обеспечение.

Кроме того, для граждан создадут отдельное мобильное приложение, которое будет информировать о произошедшем землетрясении.