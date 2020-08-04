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Работа сейсмографа

В Казахстане произошло землетрясение — подземные толчки ощущались в Ташкенте

Matt Katzenberger
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200804/14695854/V-Kazakhstane-proizoshlo-zemletryasenie--podzemnye-tolchki-oschuschalis-v-Tashkente.html

Эпицентр подземных толчков находилcя в 59 километрах от Ташкента в юго-восточном направлении. О повреждении зданий и строений не сообщается.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Узбекистане ощущалось землетрясение, которое произошло в Казахстане сегодня рано утром. 

Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС по этому поводу дал заключение.

"Четвертого августа в 02.59 по ташкентскому времени (03 августа в 21.59 по Гринвичу) произошло землетрясение в Казахстане. Координаты: 41,7 градуса северной широты; 69,62 градуса восточной долготы. Магнитуда М=3,7. Глубина — 10 километров",  — говорится в сообщении.

Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 59 километров в северо-восточном направлении.

Отмечается, что сила подземных толчков была средней — три балла. 

О повреждении зданий и строений не сообщается.

Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени Шмидта Российской Академии Наук (РАН), доктор физико-математических наук Алексей Завьялов
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Ранее власти Узбекистана разработали ряд мер по укреплению сейсмической безопасности страны.

В частности, президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому теперь все действующие здания, сооружения, жилые дома, расположенные в сейсмоактивной части Узбекистана, должны будут иметь электронные технические паспорта. 

Помимо этого, для того чтобы своевременно прогнозировать сильные землетрясения, разработают программное обеспечение.

И третье: для граждан республики создадут специальное мобильное приложение, которое будет информировать о произошедшем землетрясении.

Теги:
землетрясение, Казахстан, Ташкент



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