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Узбекистан может закупить первую российскую вакцину от COVID-19

Пресс-служба Минобороны РФ
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200805/14707704/Uzbekistan-mozhet-zakupit-pervuyu-rossiyskuyu-vaktsinu-ot-COVID-19.html

Ранее успешно завершились ее клинические испытания. Промышленное производство планируют запустить уже в сентябре.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев поручил правительству изучить вопрос закупки вакцины против коронавируса COVID-19 за границей.

Вакцина от COVID-19 во время тестирования в исследовательском центре вакцин
AP Photo / Sakchai Lalit
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Президент дал должностным лицам неделю на то, чтобы, посоветовавшись с ведущими учеными и опытными врачами, определить возможности скорейшего начала вакцинации населения Узбекистана.

Отмечается, что сегодня сразу несколько стран проводят интенсивные клинические исследования препарата от инфекции. Среди них — Китай, Индия, Великобритания.

Активная разработка сразу нескольких препаратов от COVID-19 ведутся и в России — на сегодняшний день одна из вакцин уже прошла все необходимые клинические испытания и готова к выпуску. 

Ее промышленное производство будет запущено предположительно уже в сентябре, а массовую вакцинацию от коронавируса в России планируют начать уже в октябре. Причем для граждан страны это будет абсолютно бесплатно.

Напомним, что российская вакцина представляет интерес не только у соседних стран, но и ВОЗ. В организации рассчитывают на сотрудничество с специалистами из РФ.

Теги:
коронавирус, Россия, Узбекистан, Вакцина



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