Узбекистан может закупить первую российскую вакцину от COVID-19

Ранее успешно завершились ее клинические испытания. Промышленное производство планируют запустить уже в сентябре.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев поручил правительству изучить вопрос закупки вакцины против коронавируса COVID-19 за границей.

Президент дал должностным лицам неделю на то, чтобы, посоветовавшись с ведущими учеными и опытными врачами, определить возможности скорейшего начала вакцинации населения Узбекистана.

Отмечается, что сегодня сразу несколько стран проводят интенсивные клинические исследования препарата от инфекции. Среди них — Китай, Индия, Великобритания.

Активная разработка сразу нескольких препаратов от COVID-19 ведутся и в России — на сегодняшний день одна из вакцин уже прошла все необходимые клинические испытания и готова к выпуску.

Ее промышленное производство будет запущено предположительно уже в сентябре, а массовую вакцинацию от коронавируса в России планируют начать уже в октябре. Причем для граждан страны это будет абсолютно бесплатно.

Напомним, что российская вакцина представляет интерес не только у соседних стран, но и ВОЗ. В организации рассчитывают на сотрудничество с специалистами из РФ.