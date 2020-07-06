В ВОЗ заинтересовались российской вакциной от COVID-19

У организации есть Тесты солидарности для разработчиков вакцин. В ВОЗ выразили надежду на то, что российские ученые пойдут на сотрудничество.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила интерес к разработкам российских ученых в лечении коронавируса.

В частности, на данный момент, в стране зарегистрирован первый препарат от COVID-19, эффективность которого была доказана. Речь идет об "Авифавире".

Его уже направили в инфекционные больницы, и лекарство показало свою эффективность. В частности, пациенты с легкой формой COVID-19, которым было назначен "Авифавир", выздоровели в два раза быстрее.

"Мы в курсе, что проводятся испытания (препарата от коронавируса. - Прим. ред.) "Авифавира". Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов. Но, кроме этого, мы также заинтересованы в российской вакцине", — заявила РИА Новости главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Организация разработала программу под названием "Тесты солидарности для разработчиков вакцин" и рассчитывает на сотрудничество российских ученых, добавила Сваминатан.

Ученые прекратили испытания трех препаратов от COVID-19 — это решение ВОЗ >>

На данный момент, РФ, как и США, Великобритания, Китай и Франция, не участвует в этой программе.

Сейчас в России успешно прошли испытания три прототипа вакцины от COVID-19. Помимо этого, на стадии клинических исследований находится еще одна потенциальная вакцина.