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Сотрудник лаборатории

В ВОЗ заинтересовались российской вакциной от COVID-19

© Sputnik / Алексей Майшев
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200706/14477800/V-VOZ-zainteresovalis-rossiyskoy-vaktsinoy-ot-COVID-19.html

У организации есть Тесты солидарности для разработчиков вакцин. В ВОЗ выразили надежду на то, что российские ученые пойдут на сотрудничество.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила интерес к разработкам российских ученых в лечении коронавируса.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В России официально зарегистрировали препарат от COVID-19

В частности, на данный момент, в стране зарегистрирован первый препарат от COVID-19, эффективность которого была доказана. Речь идет об "Авифавире". 

Его уже направили в инфекционные больницы, и лекарство показало свою эффективность. В частности, пациенты с легкой формой COVID-19, которым было назначен "Авифавир", выздоровели в два раза быстрее. 

"Мы в курсе, что проводятся испытания (препарата от коронавируса. - Прим. ред.) "Авифавира". Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов. Но, кроме этого, мы также заинтересованы в российской вакцине", — заявила РИА Новости главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Организация разработала программу под названием "Тесты солидарности для разработчиков вакцин" и рассчитывает на сотрудничество российских ученых, добавила Сваминатан. 

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На данный момент, РФ, как и США, Великобритания, Китай и Франция, не участвует в этой программе.

Сейчас в России успешно прошли испытания три прототипа вакцины от COVID-19. Помимо этого, на стадии клинических исследований находится еще одна потенциальная вакцина.

Теги:
коронавирус, ВОЗ, Россия



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