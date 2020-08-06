В Ташкенте появятся новые пассажирские автобусы

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. На столичных дорогах появятся девять новых автобусов, сообщает пресс-служба АО "Тошшахартрансхизмат".

Транспортные средства произведены китайской компанией Yutong hongkong limited и работают на газе. Такая альтернатива жидкому топливу обойдется значительно дешевле предприятию, которое закупило автобусы, - ООО "Автосантранс-Сервис".

Средняя вместимость новых машин - 52 пассажира, внутри имеются 30 посадочных мест. Производитель гарантирует бесперебойную работу автобусов до 150 тысяч километров пробега.

Планируется, что эти транспортные средства будут перемещаться по столице вместо старых автобусов марки Isuzu.

Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Узбекистане, а также для стабилизации обстановки специальная комиссия приняла решение ввести жесткие карантинные меры. С 10 июля в республике вновь не будет ходить общественный транспорт, а также приостановлено межрегиональное пассажирское сообщение.