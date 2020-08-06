15:55 06 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.46
  • EUR12021.09
  • USD10209.86
Поиск
В Ташкент привезли новые автобусы марки Yutong

В Ташкенте появятся новые пассажирские автобусы

ОА «Тошшахартрансхизмат»
Общество
Получить короткую ссылку
374 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200806/14717245/V-Tashkente-poyavyatsya-novye-passazhirskie-avtobusy.html

Средняя вместимость новых машин - 52 пассажира, внутри имеются 30 посадочных мест. Производитель гарантирует бесперебойную работу автобусов до 150 тысяч километров пробега.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. На столичных дорогах появятся девять новых автобусов, сообщает пресс-служба АО "Тошшахартрансхизмат".

Транспортные средства произведены китайской компанией Yutong hongkong limited и работают на газе. Такая альтернатива жидкому топливу обойдется значительно дешевле предприятию, которое закупило автобусы, - ООО "Автосантранс-Сервис".

Средняя вместимость новых машин - 52 пассажира, внутри имеются 30 посадочных мест. Производитель гарантирует бесперебойную работу автобусов до 150 тысяч километров пробега.

Сотрудник коммунальной службы дезинфицируют общественные пространства
© Sputnik / Александр Кряжев
По выходным не будут работать рынки и общественный транспорт - Спецкомиссия

Планируется, что эти транспортные средства будут перемещаться по столице вместо старых автобусов марки Isuzu.

Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Узбекистане, а также для стабилизации обстановки специальная комиссия приняла решение ввести жесткие карантинные меры. С 10 июля в республике вновь не будет ходить общественный транспорт, а также приостановлено межрегиональное пассажирское сообщение.

Теги:
Ташкент, автобусы, Тошшахартрансхизмат



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Город в руинах: страшные кадры последствий взрыва в порту Бейрута
Дмитрий Медведев дал оценку ситуации между РФ и Беларусью
"Очень печально": Медведев о ситуации между Россией и Беларусью — видео
День железнодорожника: главное об АО "Узбекистон темир йуллари"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться