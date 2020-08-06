Тысячи узбекистанцев получат работу на крупных стройплощадках России

В середине июля рабочие устроили погром на Амурском ГПЗ. Областная прокуратура установила, что работники, граждане Узбекистана, требовали увеличить заработную плату.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Турецкая компания Renaissance Heavy Industries (подрядчик Амурского ГПЗ) и власти Узбекистана провели переговоры по вопросам защиты прав граждан республики, работающих в России.

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Отмечается, что до конца года свыше четырех тысяч узбекистанцев получат работу на строительных объектах турецкой компании, расположенных на территории РФ.

"В ходе двусторонних переговоров поставлены следующие задачи по привлечению до конца года 4,2 тысячи граждан Узбекистана для работы на крупных стройплощадках, созданию для них благоприятных условий по транспортировке, оформлению документов на работу, заработной плате", — заявили в Министерстве занятости республики.

Напомним: в июле на Амурском газоперерабатывающем заводе произошли беспорядки. Мигранты требовали от Renaissance Heavy Industries повысить зарплату.

По данным следствия, инцидент произошел из-за возмещения оплаты трудового патента.

Благовещенский горсуд заключил под стражу до 20 сентября 11 наиболее активных участников, все проходящие по делу — граждане Узбекистана.

Позднее представители АГПЗ заявили, что финансовые разногласия между турецкой компанией-подрядчиком и узбекскими рабочими урегулированы.

Всем сотрудникам завода вернут удержанные из зарплаты 14 миллионов рублей.