В Минфине предложили ограничения на потребление алкоголя и табачных изделий

В числе озвученных предложений - внесение норм, которые уже приняты в соседних государствах: приравнивание электронных сигарет и нагревателей табака к обычным сигаретам, а также запрет на никотиновые подушечки.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Специалисты Министерства финансов разработали проект изменений и дополнений в закон Республики Узбекистан "Об ограничении распространения и потребления алкогольной и табачной продукции". Документ размещен на портале СОВАЗ и доступен для обсуждения до 8 августа 2020 года.

В числе озвученных предложений - внесение норм, которые уже приняты в соседних государствах: приравнивание электронных сигарет и нагревателей табака к обычным сигаретам, а также запрет на никотиновые подушечки. По мнению медиков, они одинаковы вредны, так как содержат табак и никотин, а потому не избавят граждан от вредной привычки.

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Для справки: в России вейпы и нагреватели табака приравнены к обычным сигаретам. Снюсы и некурительные продукты с никотином полностью запрещены к употреблению. Это обусловлено результатами исследований, которые показали, что вред от этих изделий никак не меньше, чем от обычных сигаретах.