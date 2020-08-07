В Узбекистане туристов будут размещать в соответствии с новыми требованиями

Владельцы, предоставляющие путникам жилье в аренду на срок до 30 дней, должны зарегистрировать его для налогообложения, а также постановки на временный учет туристов по месту пребывания.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Кабинетом министров утверждено положение, в соответствии с которым установлен порядок оказания услуг по размещению туристов на территории Узбекистана.

Гостиницы, семейные гостевые дома и хостелы в обязательном порядке должны быть сертифицированы в Центре сертификации туристических услуг при Госкомтуризма. Для прохождения данной процедуры владельцам необходимо предоставить через сайт Центра заявление и прилагаемые к нему документы в электронном виде.

Гостиничные услуги должны предоставляться независимо от места жительства (прописки), гражданства, родственных и брачных отношений физических лиц.

Кроме того, каждая гостиница должна разработать внутренние правила оказания услуг и довести их до сведения клиента. Важно отметить, что с момента заселения посетителя и до выезда, его номер по закону считается неприкосновенным.

Сертификация услуг семейных гостевых домов и хостелов осуществляется в упрощенном порядке на основании протоколов их изучения. Информация об этих объектах в обязательном порядке вводится в Единый реестр семейных гостевых домов и хостелов.

Центр сертификации туристических услуг при Госкомтуризма в праве проводить мониторинг соответствия хостелов и их услуг установленным требованиям посредством анкетирования туристов.

Также утвержден порядок ведения Единого электронного реестра аренды. В нем прописана система учета туристов и арендуемого жилья, а также упрощенная форма его сертификации.

Владельцы (физические и юридические лица), предоставляющие путникам жилье в аренду на срок до 30 дней, должны зарегистрировать его для налогообложения, а также постановки на временный учет туристов по месту пребывания. Только после регистрации в реестре, граждане могут сдавать жилье в аренду.

Кроме того, место для проживания должно соответствовать государственному стандарту. Арендодатель также несет ответственность за противопожарную и санитарно-гигиеническую безопасность жилья. С этой целью были разработаны критерии статуса "туристической махалли", который можно получить при условии, что сход граждан отвечает следующим требованиям:

наличие на территории не менее 20 семейных гостевых домов для приема местных и зарубежных туристов;

предоставление путещественникам не менее 5 видов туристических услуг (кроме услуг по размещению и питанию);

организация пунктов продажи сувениров отечественного производства (не менее одной торговой точки);

предоставление одного из следующих видов туризма: экологический, аграрный, этнографический, исторический и культурный;

обеспечение безопасности туристов и экскурсоводов;

наличие необходимых указателей на узбекском, русском и английском языках;

возможность оказания первой медицинской помощи

Напомним: согласно новому постановлению Кабмина, Госкомтуризму до 10 октября поручено провести инвентаризацию всех действующих субъектов предпринимательства в сфере туризма и разделить их по видам деятельности в качестве туроператоров и турагентов.