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Тестовые испытания в вузы Узбекистана пройдут в начале сентября

© REUTERS / Marko Djurica
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200807/14726005/Testovye-ispytaniya-v-vuzy-Uzbekistana-proydut-v-nachale-sentyabrya.html

Вступительные испытания стартуют 2 сентября и продлятся в течение 14 дней, уточнили в Государственном центре тестирования.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Глава управления Государственного центра тестирования заявил журналистам, что тестовые испытания в вузы планируется провести в начале сентября. 

При этом чиновник отметил, что в августе все здания и стадионы, в которых решено провести испытания, оснастят в соответствии с утвержденными эпидемиологическими требованиями.

А заместитель директора центра уточнил, что тестирование стартует 2 сентября и продлится в течение 14 дней. Результаты будут опубликованы онлайн в личном кабинете абитуриента уже на следующий день после тестирования.

Как пройдут тестовые испытания в Узбекистане в период карантина — ответ ГЦТ >>

Напомним, накануне вечером глава государства поручил организовать тестовые испытания не в закрытых помещениях, как раньше, а на центральных стадионах Ташкента и регионов.

При условии проведения экзаменов 2 раза в день (в прохладное время суток) весь процесс тестирования можно будет завершить ориентировочно за 12-14 дней, отметил президент.

Теги:
Узбекистан, вузы, вступительные экзамены, тестирование, Испытания



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