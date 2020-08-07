Тестовые испытания в вузы Узбекистана пройдут в начале сентября

Вступительные испытания стартуют 2 сентября и продлятся в течение 14 дней, уточнили в Государственном центре тестирования.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Глава управления Государственного центра тестирования заявил журналистам, что тестовые испытания в вузы планируется провести в начале сентября.

При этом чиновник отметил, что в августе все здания и стадионы, в которых решено провести испытания, оснастят в соответствии с утвержденными эпидемиологическими требованиями.

А заместитель директора центра уточнил, что тестирование стартует 2 сентября и продлится в течение 14 дней. Результаты будут опубликованы онлайн в личном кабинете абитуриента уже на следующий день после тестирования.

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Напомним, накануне вечером глава государства поручил организовать тестовые испытания не в закрытых помещениях, как раньше, а на центральных стадионах Ташкента и регионов.

При условии проведения экзаменов 2 раза в день (в прохладное время суток) весь процесс тестирования можно будет завершить ориентировочно за 12-14 дней, отметил президент.