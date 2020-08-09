Ушел из жизни известный узбекский дирижер и композитор Анвар Эргашев

Лауреат государственной премии Узбекистана, трижды "Лучший композитор года", а также обладатель премии "Офарин" — это лишь немногие из достижений Эргашева.

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. На 67-м году жизни скончался известный узбекский дирижер и композитор, заслуженный деятель искусств Узбекистана Анвар Эргашев.

Об этом сообщили в пресс-службе ГАБТа имени А. Навои.

"Утрата безмерна, скорбь глубока, но светлые воспоминания о нем, как о безмерно талантливом, жизнерадостном человеке, и его прекрасная музыка будут сильнее смерти. <...> Его произведения будут восхищать еще не одно поколение. А значит Анвар Эргашев будет жить в своих творениях", — говорится в официальном заявлении театра.

Анвар Эргашев родился 19 апреля 1954 года в семье военного дирижера. Решил идти по стопам отца и поступил в Ташкентскую государственную консерваторию. Там он учился по трем специальностям — фортепиано, композиция и оперно-симфоническое дирижирование.

Анвар Эргашев

Эргашев был главным дирижером Национального симфонического оркестра, художественным руководителем и дирижером оркестра ГАБТа имени А. Навои.

Он оставил после себя яркий творческий след. Именно Эргашев стал автором таких известных балетов, как "Хумо" и "Чеховиана". Кроме того, композитор сочинил более 20 драматических произведений, музыкальных комедий и мюзиклов – "Сохибкирон", "Аль Фаргани", "Усмон Носир", "1001 ночь", "Крошка", "Убей меня, голубчик", "Наша Майсара", "Невеста Хлестакова", "Снежная королева", "Двенадцать месяцев", "Золушка" и другие.

"Постановки были осуществлены в таких театрах, как ГАБТ имени А. Навои, Национальный академический театр драмы, Ташкентский театр оперетты, музыкальный театр имени Мукими, музыкальных театрах городов России – Иркутска, Екатеринбурга, Волгограда, Оренбурга, Иваново и многих других", — вспоминают в театре.

Эргашев также активно писал музыку к художественным фильмам. Их на счету композитора более, чем 50 — "Бомба", "Битва трех королей", "Верни мою звезду", "Шариф ва Мариф", "Великан и коротышка", "Аль Термизий" и многие другие.

Музыкант стал автором не только фортепианных и виолончельных концертов, но и эстрадной музыки и песен многих популярных отечественных артистов.