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В Бухаре с 10 августа начнут постепенно ослаблять карантинные ограничения

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200809/14734628/V-Bukhare-s-10-avgusta-nachnut-postepenno-oslablyat-karantinnye-ogranicheniya.html

Ранее карантинные меры были пересмотрены в Ферганской области. С 3 августа там была возобновлена деятельность частных дошкольных образовательных учреждений, вещевых и животноводческих рынков, торговых комплексов по продаже стройматериалов и салонов красоты.

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В Бухаре с 10 августа будут постепенно смягчаться карантинные ограничения. Об этом заявили в областном хокимияте.

С завтрашнего дня будет разрешена деятельность следующих объектов:

  • рестораны, кафе и другие точки общепита (при этом проведение в них банкетов и массовых мероприятий запрещено);
  • гостиницы;
  • тренажерные залы для индивидуальных тренировок;
  • негосударственные учебные центры, кружки (в группах не более 10 человек по  предварительной записи);
  • негосударственные детсады;
  • непродовольственные рынки, строительные рынки и другие;
  • парикмахерские и салоны красоты. 

Ранее об ослаблении карантина объявили в Ферганской области.

С 3 августа в регионе разрешена деятельность частных дошкольных образовательных учреждений, вещевых и животноводческих рынков, торговых комплексов по продаже стройматериалов и салонов красоты.

Теги:
Узбекистан, Бухара, коронавирус, пандемия, Карантин



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