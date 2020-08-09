В Бухаре с 10 августа начнут постепенно ослаблять карантинные ограничения

Ранее карантинные меры были пересмотрены в Ферганской области. С 3 августа там была возобновлена деятельность частных дошкольных образовательных учреждений, вещевых и животноводческих рынков, торговых комплексов по продаже стройматериалов и салонов красоты.

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В Бухаре с 10 августа будут постепенно смягчаться карантинные ограничения. Об этом заявили в областном хокимияте.

С завтрашнего дня будет разрешена деятельность следующих объектов:

рестораны, кафе и другие точки общепита (при этом проведение в них банкетов и массовых мероприятий запрещено);

гостиницы;

тренажерные залы для индивидуальных тренировок;

негосударственные учебные центры, кружки (в группах не более 10 человек по предварительной записи);

негосударственные детсады;

непродовольственные рынки, строительные рынки и другие;

парикмахерские и салоны красоты.

Ранее об ослаблении карантина объявили в Ферганской области.

С 3 августа в регионе разрешена деятельность частных дошкольных образовательных учреждений, вещевых и животноводческих рынков, торговых комплексов по продаже стройматериалов и салонов красоты.