В Бухаре с 10 августа начнут постепенно ослаблять карантинные ограничения

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В Бухаре с 10 августа будут постепенно смягчаться карантинные ограничения. Об этом заявили в областном хокимияте.
С завтрашнего дня будет разрешена деятельность следующих объектов:
- рестораны, кафе и другие точки общепита (при этом проведение в них банкетов и массовых мероприятий запрещено);
- гостиницы;
- тренажерные залы для индивидуальных тренировок;
- негосударственные учебные центры, кружки (в группах не более 10 человек по предварительной записи);
- негосударственные детсады;
- непродовольственные рынки, строительные рынки и другие;
- парикмахерские и салоны красоты.
Ранее об ослаблении карантина объявили в Ферганской области.
С 3 августа в регионе разрешена деятельность частных дошкольных образовательных учреждений, вещевых и животноводческих рынков, торговых комплексов по продаже стройматериалов и салонов красоты.