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В Ферганской области объявили об ослаблении карантина

© AFP 2018 / JOE RAEDLE
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (769)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200804/14700268/V-Fergane-oslabili-karantin.html

В частных ДОУ занятия должны проводить в группах максимум из 15 человек. Все помещения необходимо постоянно дезинфицировать, а на входах и выходах быть пирометры, антисептики, дезинфекционные тоннели с дезинфекционными ковриками.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. С 3 августа в Ферганской области разрешена деятельность частных дошкольных образовательных учреждений, вещевых и животноводческих рынков, торговых комплексов по продаже стройматериалов и салонов красоты, сообщает информагентство УзА.

Решение принято с ориентиром на эпидемиологическую обстановку в области, которая позволяет поэтапно смягчить карантинные меры. 

Деятельность образовательных учреждений и рынков возобновится при строгом соблюдении определенных условий: например, в частных ДОУ занятия должны проводить в группах максимум из 15 человек. Все помещения необходимо постоянно дезинфицировать, а на входах и выходах быть пирометры, антисептики, дезинфекционные тоннели с дезинфекционными ковриками.

Карантин в Узбекистане: пустые дороги и закрытые вокзалы
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Рынки и торговые комплексы стройматериалов также должны строго соблюдать все определенные требования. А в салонах красоты весь обслуживающий персонал обязан работать, используя средства индивидуальной защиты – медицинские халаты, медицинские маски, цельнолицевые маски и перчатки, необходимо соблюдать социальную дистанцию по принципу "один обслуживающий – один клиент".

Напомним, 1 августа Кашкадарьинская областная спецкомиссия озвучила решение касательно смягчения карантинных требований. Согласно разработанному протоколу, с начала следующей недели в Карши разрешается передвижение автомобилей. Утром можно ездить с 07.00 до 10.00, вечером график передвижений сдвинулся на час - с 18.00 до 21.00.

Также с 3 августа восстановят свою работу такси, которые до этого были сокращены.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (769)
Теги:
Узбекистан, Ферганская область, Карантин, коронавирус



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