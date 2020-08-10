В двух школах-интернатах спортивные залы трансформировали в медцентры, которые могут принять 850 пациентов с диагнозом COVID-19.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Узбекистане ведется последовательная работа по борьбе с пандемией COVID-19. Для оказания первичной медико-санитарной помощи и лечения пациентов создаются пункты диагностики и обследования.

В связи с этим объекты спортивно-образовательных учреждений Департамента физической культуры и спорта Хорезмской области преобразованы в центры для лечения больных с коронавирусом, сообщают в Министерстве спорта.

Министерство физической культуры и спорта В Хорезме спортивные школы переоборудованы во временные больницы

Сегодня в Специализированной школе-интернате олимпийского резерва Ургенча четыре спортзала переделаны во временную больницу на 718 мест. В Государственной специализированной школе-интернате по олимпийским и национальным видам спорта в Хиве в зале для борьбы установлены палаты на 132 места для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Напомним: спорткомплекс художественной гимнастики, расположенный в Ташкенте, также временно перепрофилировали в медцентр для пациентов с коронавирусной инфекцией. Госпиталь рассчитан на 750 мест и поделен на три зоны: желтую, красную и реанимационную. В каждой палате имеются аппараты для подачи кислорода.