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Палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19

В Хорезме спортивные школы переоборудованы во временные больницы

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (783)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200810/14740139/V-Khorezme-sportivnye-shkoly-pereoborudovany-vo-vremennye-bolnitsy.html

В двух школах-интернатах спортивные залы трансформировали в медцентры, которые могут принять 850 пациентов с диагнозом COVID-19.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Узбекистане ведется последовательная работа по борьбе с пандемией COVID-19. Для оказания первичной медико-санитарной помощи и лечения пациентов создаются пункты диагностики и обследования. 

В связи с этим объекты спортивно-образовательных учреждений Департамента физической культуры и спорта Хорезмской области преобразованы в центры для лечения больных с коронавирусом, сообщают в Министерстве спорта.

Министерство физической культуры и спорта
В Хорезме спортивные школы переоборудованы во временные больницы

Сегодня в Специализированной школе-интернате олимпийского резерва Ургенча четыре спортзала переделаны во временную больницу на 718 мест. В Государственной специализированной школе-интернате по олимпийским и национальным видам спорта в Хиве в зале для борьбы установлены палаты на 132 места для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Напомним: спорткомплекс художественной гимнастики, расположенный в Ташкенте, также временно перепрофилировали в медцентр для пациентов с коронавирусной инфекцией. Госпиталь рассчитан на 750 мест и поделен на три зоны: желтую, красную и реанимационную. В каждой палате имеются аппараты для подачи кислорода.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (783)
Теги:
медцентр, больница, Хорезм, Узбекистан, коронавирус



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