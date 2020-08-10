Узбекистан вывез более 900 своих граждан из Ростовской области

Возвращение людей, находящихся в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах РФ, было организовано МИД и Министерством транспорта РУз.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Власти Узбекистана в понедельник вывезли в свою страну поездом более 900 сограждан, оказавшихся в Ростовской области из-за закрытия транспортного сообщения на фоне пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

"По информации Генерального консульства Узбекистана в Ростове-на-Дону, 10 августа в 13.20 по московскому времени со станции "Первомайская" выехал в Узбекистан железнодорожный состав с 918 соотечественниками", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.

Возвращение людей, находящихся в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах РФ, было организовано МИД и Министерством транспорта Узбекистана.

Ранее пресс-служба "Узбекистон темир йуллари" сообщала , что во время движения поезда предусмотрены только технические остановки, его будут сопровождать сотрудники Национальной гвардии, МВД и Министерства здравоохранения Узбекистана. Все пассажиры по прибытии будут отправлены на карантин по COVID-19.

Напомним, 6-7 августа на родину поездами были вывезены более 1,8 тысячи сограждан, собравшихся в Самарской и Оренбургской областях на границе РФ и Казахстана.

В Ташкенте регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы и дожидаться вывозных рейсов по месту проживания в РФ. В мае-июле в Самарской и Оренбургской областях неоднократно собирались несколько сотен узбекистанцев, власти республики организовывал вывоз более 5,4 тысячи соотечественников на автобусах и железнодорожном транспорте.