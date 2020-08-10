Президент раскритиковал уровень переработки отходов в стране

Шавкат Мирзиёев в пятницу провел совещание по вопросам укрепления здоровья и безопасности населения, обеспечения экологического благополучия и совершенствования системы сбора и переработки отходов.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 10 августа указал на множество проблем в системе сбора и переработки отходов и обозначил пути их решения, сообщили в пресс-службе главы государства.

Приведение в порядок системы управления отходами — одна из важнейших задач для жизни и здоровья узбекистанцев, отметил президент.

"Это вопрос здоровья населения, актуальная проблема, связанная с будущим нации", — заявил он.

Мирзиёев обратил внимание участников совещания на то, что в настоящее время охват населения услугами санитарной очистки составляет 66 процентов. Он поручил до конца года довести этот показатель до 90 процентов, в том числе за счет широкого привлечения в сферу частных предприятий. По всем 14 регионам, в разрезе районов, будут приняты отдельные постановления касательно упорядочения переработки отходов с внедрением системы контроля за их исполнением.

Также президент отметил важность решения вопросов по 51 полигону, которые не соответствуют санитарным и экологическим требованиям, и создания 26 полигонов для строительных отходов и кластеров по их переработке.

"Участие негосударственного сектора демонстрирует хорошие результаты в сборе и переработке отходов. Везде, где действуют такие предприятия, население довольно качеством услуг. К примеру, ООО "Био Техно Эко", закупив за счет кредита на сумму более шести миллионов долларов 78 единиц специальной техники и оборудования, оказывает услуги санитарной очистки 285 тысячам жителей Термеза, Термезского и Ангорского районов. И на местах много предпринимателей, желающих реализовать подобные проекты. В связи с этим ответственным лицам дано указание по организации 31 кластера на основе государственно-частного партнерства в Каракалпакстане и областях, — говорится в публикации. — За счет этих проектов необходимо довести уровень переработки бытовых отходов до 25 процентов к концу года и не менее 35 процентов в 2021 году".

Кроме того, президент на совещании уделил внимание расширению экологического контроля. Было отмечено, что выбросы некоторых заводов превышают нормативы, что наносит вред окружающей среде и становится причиной обоснованного недовольства граждан.

В связи с этим Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды поручено обеспечить каждый регион мобильными лабораториями для оперативного анализа загрязненности воздуха. Заместителю премьер-министра предстоит разработать программу по установке современных и модернизации существующих локальных очистных сооружений на 240 крупных промышленных предприятиях с высоким и средним риском для окружающей среды.