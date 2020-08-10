Президент раскритиковал уровень переработки отходов в стране

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 10 августа указал на множество проблем в системе сбора и переработки отходов и обозначил пути их решения, сообщили в пресс-службе главы государства.
Приведение в порядок системы управления отходами — одна из важнейших задач для жизни и здоровья узбекистанцев, отметил президент.
"Это вопрос здоровья населения, актуальная проблема, связанная с будущим нации", — заявил он.
Мирзиёев обратил внимание участников совещания на то, что в настоящее время охват населения услугами санитарной очистки составляет 66 процентов. Он поручил до конца года довести этот показатель до 90 процентов, в том числе за счет широкого привлечения в сферу частных предприятий. По всем 14 регионам, в разрезе районов, будут приняты отдельные постановления касательно упорядочения переработки отходов с внедрением системы контроля за их исполнением.
Также президент отметил важность решения вопросов по 51 полигону, которые не соответствуют санитарным и экологическим требованиям, и создания 26 полигонов для строительных отходов и кластеров по их переработке.
Кроме того, президент на совещании уделил внимание расширению экологического контроля. Было отмечено, что выбросы некоторых заводов превышают нормативы, что наносит вред окружающей среде и становится причиной обоснованного недовольства граждан.
В связи с этим Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды поручено обеспечить каждый регион мобильными лабораториями для оперативного анализа загрязненности воздуха. Заместителю премьер-министра предстоит разработать программу по установке современных и модернизации существующих локальных очистных сооружений на 240 крупных промышленных предприятиях с высоким и средним риском для окружающей среды.