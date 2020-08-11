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Искандарова Мехрибону Тухтасин кизи

Пропавшая девушка, которую разыскивали в Ташкенте, нашлась

Пресс-служба ГУВД Ташкента
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Искандарова Мехрибону Тухтасин кизи вышла из дома в Алмазарском районе утром 6 августа и не вернулась.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Молодая девушка, которая без вести пропала в Ташкенте, найдена спустя пять дней.

Искандарова Мехрибону Тухтасин кизи
Пресс-служба ГУВД Ташкента
Искандарова Мехрибону Тухтасин кизи
"Искандарова Мехрибону, о розыске которой сообщалось недавно, найдена сотрудниками ГУВД Ташкента. С ней все в порядке, поводов для беспокойства нет", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним: утром 6 августа Искандарова вышла из дома, расположенного в махалле "Шифокор" Алмазарского района, и не вернулась.

Все, что имелось на руках у следователей, — это записи с камер наружного наблюдения салона косметологии в Чиланзарском районе, куда 26-летняя девушка направилась. 

Спустя несколько часов она вышла из салона и пошла в сторону дороги. После этого ее никто больше не видел. 

Теги:
девушка, поиски, Ташкент, ГУВД Ташкента



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