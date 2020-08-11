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Как нуждающимся гражданам Узбекистана получить спонсорскую помощь — инструкция

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https://uz.sputniknews.ru/society/20200811/14746049/Kak-nuzhdayuschimsya-grazhdanam-Uzbekistana-poluchit-sponsorskuyu-pomosch--instruktsiya.html

Прежде всего необходимо обратиться в махаллинский комитет или же в координационные и волонтерские центры благотворительных организаций. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В Министерстве по поддержке махалли и семьи объяснили порядок получения спонсорской помощи для нуждающихся жителей республики. 

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В первую очередь, в ведомстве обратили внимание: помощь доставляется по адресу, в котором гражданин проживает на данный момент. Иными словам, место постоянной прописки не имеет значения.

Чтобы получить помощь, сперва рекомендуется обратиться в махаллинский комитет. Кроме того, можно позвонить по короткому номеру 1197 и call-центры координационных и волонтерских центров благотворительных организаций, которые расположены в каждом регионе страны. 

Для удобства населения телефон доверия заработал и в самом министерстве. Оставить свое обращение можно с 9.00 до 17.00, обратившись по номеру + (99871) 203-01-21.

В ведомстве заверили: каждое обращение внимательно изучается, равно как и то, куда были направлены деньги. Передача средств осуществляется за счет благотворительных фондов "Махалля" и "Саховат ва Кумак".

Теги:
Узбекистан, граждане, помощь



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