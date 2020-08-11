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Самолет узбекских авиалиний

В Узбекистан чартерным рейсом доставлены 59 специалистов из Индии

© AFP 2018 / ADRIAN DENNIS
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200811/14746201/V-Uzbekistan-charternym-reysom-dostavleny-59-spetsialistov-iz-Indii.html

Также на борту самолета находились пять дипломатов — сотрудники посольства с членами семьей и 65 соотечественников, 14 из которых получали лечение в Индии.

ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. Накануне был осуществлен очередной чартерный рейс по маршруту Дели–Ташкент, сообщают в ИА "Дунё". В Узбекистан вернулись соотечественники, которые из-за приостановки авиасообщения в период пандемии не смогли прилететь домой и вынуждены были оставаться все это время в Индии. 

Самолет АО Uzbekistan Airways вылетел из Дели в 19.36 (19.06 по Ташкенту) и приземлился этой ночью в международном аэропорту Ташкента.

Среди пассажиров на борту самолета находились 65 граждан Узбекистана, из них - один грудной ребенок, пять дипломатов — сотрудники посольства Индии в Ташкенте с членами семьей, а также 59 индийских специалистов, приглашенных на работу для осуществления своей профессиональной деятельности на предприятиях в различных отраслях промышленности.

Известно, что 14 человек проходили курс лечения в Индии.

Перед полетом пассажиры рейса были проинформированы о правилах соблюдения карантина и 10-дневной самоизоляции. 

Напомним: в конце июля в Ташкент чартерным авиарейсом из Нью-Йорка были доставлены 256 пассажиров, в том числе 238 узбекистанцев и 18 сотрудников посольства Америки вместе с членами семьей. 




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