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В Ташобласти мужчина пытался пронести марихуану в карантинный центр

Пресс-служба ГУВД Ташкентской области
Общество
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Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте "Уртасарай" в Юкоричирчикском районе. Задержанный работал на стройке карантинного центра.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В Ташкентской области произошел необычный инцидент — наемный рабочий карантинного центра пытался пронести на территорию объекта марихуану.

Руки в наручниках
fotolia
Мужчина хранил марихуану среди ветвей абрикоса – он задержан

Мужчину задержали сотрудники областного ГУВД на контрольно-пропускном пункте "Уртасарай" в Юкоричирчикском районе.

Завернутые в бумагу наркотики общим весом в 2,83 грамма были изъяты в качестве вещественного доказательства в присутствии понятых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта". 

Ведется предварительное следствие.

Теги:
Ташкентская область, марихуана, наркотики, Карантин



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