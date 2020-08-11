В Ташобласти мужчина пытался пронести марихуану в карантинный центр

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте "Уртасарай" в Юкоричирчикском районе. Задержанный работал на стройке карантинного центра.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В Ташкентской области произошел необычный инцидент — наемный рабочий карантинного центра пытался пронести на территорию объекта марихуану.

Мужчину задержали сотрудники областного ГУВД на контрольно-пропускном пункте "Уртасарай" в Юкоричирчикском районе.

Завернутые в бумагу наркотики общим весом в 2,83 грамма были изъяты в качестве вещественного доказательства в присутствии понятых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта".

Ведется предварительное следствие.