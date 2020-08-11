Как назвали первую в мире вакцину от COVID-19

Ранее президент России Владимир Путин официально объявил о регистрации первой в стране и в мире вакцины от коронавируса.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Первая в мире вакцина от нового коронавируса SARS-CoV-2, зарегистрированная в России 11 августа, получила название "Спутник V" — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году, сообщает РИА Новости.

"Спутник-1" активизировал космические исследования во всем мире. Новая российская вакцина от COVID-19 создала так называемый "момент Спутника" для мирового сообщества. Благодаря этому сравнению вакцина получила название Спутник V", — говорится в объяснении названия.

Вакцине уже посвящен отдельный сайт, созданный для распространения подробной и актуальной информации о ней и для борьбы с кампанией дезинформации, развернутой в ряде международных СМИ.

Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Согласно информации из Государственного реестра лекарственных средств, вакцина будет иметь форму раствора для внутримышечного введения. Срок годности препарата — шесть месяцев. Вакцина показана к применению для профилактики COVID-19 у взрослых от 18 до 60 лет. Предполагается ее наличие в перечне жизненно необходимых и важнейших препаратов.