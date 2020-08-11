"Пахтакор-79": навсегда в сердцах узбекистанцев

Сорок один год назад в районе украинского города Днепродзержинск 11 августа два самолета Ту-134 столкнулись на высоте 8,4 тысячи метров. В результате авиакатастрофы погибли 175 человек, среди которых были и 17 футболистов "Пахтакора".

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Ровно 41 год назад произошла самая страшная трагедия для миллионов узбекских футбольных фанатов. По данным Министерства спорта, в 1979 году 11 августа ташкентский "Пахтакор" вылетел в Минск рейсом Ташкент-Гурьев-Донецк-Минск, чтобы сыграть в следующем туре Высшей лиги СССР. Однако членам сборной команды так и не суждено было принять участие в очередном соревновании.

Пресс-служба Министерства спорта и физической культуры Команда футболистов "Пахтакор-79"

Почти полвека назад в районе украинского города Днепродзержинск в этот же день два самолета Ту-134 столкнулись на высоте 8,4 тысячи метров. Известно, что на рейсах двух авиакомпаний тогда погибли 175 человек. Среди них были и 17 футболистов "Пахтакора".

Участники футбольной команды "Пахтакор-79"

Михаил Иванович Ан,26 лет, полузащитник

Владимир Иванович Федоров, 23 года, нападающий

Алимджан Масалиевич Аширов, 24 года, защитник

Равиль Рустамович Агишев, 20 лет, защитник

Константин Александрович Баканов, 24 года, полузащитник

Юрий Тимофеевич Загуменных, 32 года, защитник

Александр Иванович Корченов, 30 лет, полузащитник

Николай Борисович Куликов, 26 лет, защитник

Владимир Васильевич Макаров, 32 года, полузащитник

Сергей Константинович Покатилов, 28 лет, вратарь

Виктор Николаевич Чуркин, 27 лет, нападающий

Сирожиддин Ахмедович Базаров, 18 лет, нападающий

Шухрат Мусинович Ишбутаев, 20 лет, нападающий

Владимир Валиевич Сабиров, 21 год, нападающий

Идгай Борисович Тазетдинов, 46 лет, тренер

Владимир Васильевич Чумаков, 46 лет, врач

Талибжанов Мансур Иномжонович, 35 лет, администратор

С тех самых пор в память о погибших игроках одной из самых успешных футбольных команд СССР ежегодно организуются встречи и проводятся различные соревнования.

В этом году из-за пандемии коронавируса и введенного карантинного режима мероприятие не состоялось. Однако память о молодых людях, которые радовали своей игрой миллионы болельщиков и внесли большой вклад в развитие футбола республики, навсегда останется в сердцах многих узбекистанцев.

В 2019 году церемония памяти членов узбекского "Пахтакора", ставших жертвами авиакатастрофы 40 лет назад, прошла на Боткинском кладбище Ташкента. На встрече также присутствовал известный футболист Василис Хадзипанагис, который играл за ташкентский "Пахтакор". Он входил в состав сборной СССР, а потом переехал в Грецию и стал самым популярным футболистом своей страны.