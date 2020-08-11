МИД разъяснил порядок въезда в Узбекистан и выезда за рубеж

Кто имеет право в период действия карантинных ограничений прилетать в республику без согласия узбекской стороны и вылетать из нее без особого разрешения — читайте ниже.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана на своем Telegram-канале ответило на часто задаваемые вопросы о порядке въезда в республику и выезда за рубеж в период действия карантинных ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Порядок въезда в страну

С 15 июня 2020 года не нужно получать согласие узбекской стороны на прилет следующим категориям граждан:

сотрудники диппредставительств и консульских учреждений зарубежных стран и члены их семей;

специалисты иностранных компаний и других организаций, работающих в Узбекистане в рамках инвестиционных проектов;

граждане, следующие в республику в медицинских целях;

иностранцы, а также лица без гражданства с постоянным местом жительства в РУз.

Кроме того, ограничений нет для узбекистанцев, временно находящихся и постоянно проживающих за границей и желающих прилететь на родину.

Также проезд через территорию республики разрешен гражданам, направляющимся в другие страны транзитом. В этих случаях основанием служит предварительный запрос диппредставительств и консульских учреждений зарубежных государств в МИД РУз.

Порядок выезда из страны

С 15 июня 2020 года не нужно получать разрешение на вылет следующим категориям граждан:

граждане, следующие за границу в медицинских целях;

граждане, имеющие за рубежом близких или тяжело больных родственников;

граждане Узбекистана, имеющие вид на жительство в других странах;

граждане, выезжающие за границу на работу или учебу.

До приобретения авиабилета указанным выше категориям граждан рекомендуется обратиться в дипмиссию страны, куда они намерены отправиться, для получения информации о действующих там порядке и условиях въезда, а также карантинных мерах.

Чтобы купить авиабилет, необходимо обратиться в представительство соответствующей авиакомпании.

"При продаже билетов авиакомпании могут запросить документы, подтверждающие право на въезд гражданина в страну направления", — отмечается в публикации.

Полеты организуются в строгом соответствии с санитарными правилами и нормами.

Для выезда граждан Узбекистана за границу наземным транспортом необходимо решение Специальной республиканской комиссии.

При этом для выезда за пределы республики иностранцев ограничений нет.

Истекшие визы граждан других государств, находящихся в Узбекистане, автоматически продлеваются до 1 ноября 2020 года.