МИД разъяснил порядок въезда в Узбекистан и выезда за рубеж

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана на своем Telegram-канале ответило на часто задаваемые вопросы о порядке въезда в республику и выезда за рубеж в период действия карантинных ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.
Порядок въезда в страну
С 15 июня 2020 года не нужно получать согласие узбекской стороны на прилет следующим категориям граждан:
- сотрудники диппредставительств и консульских учреждений зарубежных стран и члены их семей;
- специалисты иностранных компаний и других организаций, работающих в Узбекистане в рамках инвестиционных проектов;
- граждане, следующие в республику в медицинских целях;
- иностранцы, а также лица без гражданства с постоянным местом жительства в РУз.
Кроме того, ограничений нет для узбекистанцев, временно находящихся и постоянно проживающих за границей и желающих прилететь на родину.
Также проезд через территорию республики разрешен гражданам, направляющимся в другие страны транзитом. В этих случаях основанием служит предварительный запрос диппредставительств и консульских учреждений зарубежных государств в МИД РУз.
Порядок выезда из страны
С 15 июня 2020 года не нужно получать разрешение на вылет следующим категориям граждан:
- граждане, следующие за границу в медицинских целях;
- граждане, имеющие за рубежом близких или тяжело больных родственников;
- граждане Узбекистана, имеющие вид на жительство в других странах;
- граждане, выезжающие за границу на работу или учебу.
До приобретения авиабилета указанным выше категориям граждан рекомендуется обратиться в дипмиссию страны, куда они намерены отправиться, для получения информации о действующих там порядке и условиях въезда, а также карантинных мерах.
Чтобы купить авиабилет, необходимо обратиться в представительство соответствующей авиакомпании.
"При продаже билетов авиакомпании могут запросить документы, подтверждающие право на въезд гражданина в страну направления", — отмечается в публикации.
Полеты организуются в строгом соответствии с санитарными правилами и нормами.
Для выезда граждан Узбекистана за границу наземным транспортом необходимо решение Специальной республиканской комиссии.
При этом для выезда за пределы республики иностранцев ограничений нет.
Истекшие визы граждан других государств, находящихся в Узбекистане, автоматически продлеваются до 1 ноября 2020 года.