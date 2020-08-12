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Самолет Airbus A320 компании Uzbekistan Airways

Более 100 россиян прилетят в Казань из Ташкента 12 августа

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200812/14757001/Bolee-100-rossiyan-priletyat-v-Kazan-iz-Tashkenta-12-avgusta.html

К настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину из Узбекистана были вывезены более 3,7 тысячи граждан РФ.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Авиакомпания UzAirways в среду доставит 118 россиян из Ташкента в Казань спецрейсом, организованным в условиях ограничения авиасообщения из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в республике.

"Чартерный рейс Uzbekistan Airways вылетел 12 августа из Ташкента в Казань. На борту — 118 граждан России и 78 иностранных граждан", — сказал представитель посольства.

По данным дипмиссии, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину из Узбекистана были вывезены более 3,7 тысячи россиян. В марте-августе чартеры "Аэрофлота", "России", "Уральских авиалиний" Azur Air и UzAirways также летали в Москву, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

Здание МИД Узбекистана
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.

Теги:
самолет, рейс, Казань, Ташкент, Узбекистан, Россия, россияне



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