Президент объявил об ослаблении карантинных требований

С 17 августа ожидается возобновление движения автотранспорта между регионами, деятельность общественного транспорта (за исключением метро), в том числе пригородных автобусов.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. На совещании под руководством Шавката Мирзиёева была затронута ситуация вокруг пандемии коронавируса. Глава государства поручил с 15 августа разрешить движение автотранспортных средств без ограничений, местное авиа- и железнодорожное сообщение.

С 17 августа ожидается возобновление движения автотранспорта между регионами, деятельность общественного транспорта (за исключением метро), в том числе пригородных автобусов.

С 20 августа могут работать вещевые рынки и рынки стройматериалов, крупные магазины, спортивные залы, фитнес-клубы и бассейны.

При этом санитарные-гигиенические требования, социальная дистанция, маски остаются обязательными.