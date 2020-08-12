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Президент объявил об ослаблении карантинных требований

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (792)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200812/14760236/Prezident-poruchil-oslabit-karantinnye-mery.html

С 17 августа ожидается возобновление движения автотранспорта между регионами, деятельность общественного транспорта (за исключением метро), в том числе пригородных автобусов.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. На совещании под руководством Шавката Мирзиёева была затронута ситуация вокруг пандемии коронавируса. Глава государства поручил с 15 августа разрешить движение автотранспортных средств без ограничений, местное авиа- и железнодорожное сообщение. 

С 17 августа ожидается возобновление движения автотранспорта между регионами, деятельность общественного транспорта (за исключением метро), в том числе пригородных автобусов.

С 20 августа могут работать вещевые рынки и рынки стройматериалов, крупные магазины, спортивные залы, фитнес-клубы и бассейны.

При этом санитарные-гигиенические требования, социальная дистанция, маски остаются обязательными.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (792)
Теги:
Узбекистан, Карантин, коронавирус, президент Узбекистана



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