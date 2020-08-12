Узбекистанцы смогут контролировать использование служебных авто госслужащими

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Опубликован проект постановления президента, согласно которому планируется усовершенствовать систему использования служебных автомобилей в органах государственной власти и управления.



В документе предоставлена информация о том, что с 1 января 2021 года использование служебных автомобилей будет контролироваться общественностью. Отмечается, что водители и госслужащие обязаны пользоваться машиной только в служебных целях.

В случае выявления нарушения установленного правила, граждане должны будут произвести фото- или видеосъемку, а затем опубликовать соответствующий материал на специальном интернет-портале.

В срок до 1 января 2021 года ответственным ведомствам поручено создать веб-платформу, которая позволит узбекистанцам вести общественный контроль.

Напомним: в июле прошлого года в Узбекистане заработал сайт vada.uz для контроля деятельности чиновников и мониторинга их обещаний.