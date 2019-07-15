В Узбекистане заработал сайт для отслеживания обещаний чиновников

По словам создателей сайта, благодаря этому народ действительно сможет контролировать деятельность чиновников.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. В Узбекистане появился сайт для мониторинга обещаний чиновников, сообщает UPL.uz.

По словам издания, сайт получил название vada.uz - именно там граждане смогут проверить, выполнил ли свое обещание чиновник в установленный срок.

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Например, на сайте стоит счетчик с цитатой "ДПС и ППС должны получить бодикамеры до конца года (вторая попытка), Аппарат Кабанет Министров. Статус сообщения - выполняется. Дедлайн - до 31 декабря 2019 года.

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А вот обещание руководителя Агентства информации и массовых коммуникаций Комила Алламжонова о том, что для журналистов внедрят национальные ID-карты - не выполнено. Дедлайн был 1 июня 2019 года.

Как сообщают сами разработчики - они надеются, что благодаря сайту народ действительно сможет контролировать деятельность чиновников.