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Пляж зоны отдыха Чарвак оромгохи (Пирамиды)

Запрет на купание на Чарваке вводить не будут — все ограничения сняты

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200813/14762894/Zapret-na-kupanie-na-Charvake-vvodit-ne-budut--vse-ogranicheniya-snyaty.html

Ранее на общественное обсуждение был вынесен законопроект о полном запрете на использование моторных лодок, катеров, яхт и скутеров, а также на купание граждан по периметру берега Чарвакского водохранилища.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Власти сняли ограничения на купание и отдых на территории Чарвакского водохранилища. 

Об этом заявил вице-премьер, председатель Госкомитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Данное решение было принято в рамках одобренных президентом мер по поэтапному смягчению карантина с 15 августа.

Напомним: ранее на общественное обсуждение был вынесен законопроект о полном запрете на использование моторных лодок, катеров, яхт и скутеров, а также на купание граждан по периметру берега Чарвакского водохранилища.

Как указывалось в проекте, глубина водохранилища достигает 220 метров, а потому использование водного транспорта, а также несоблюдение населением предписанных правил купания, не раз приводило к трагическим последствиям.

Согласно статистике, с 2015 года по июль 2020-го в водохранилище утонуло 8 человек. А в 2017-м двое жителей погибли в результате столкновения скутеров.

Теги:
отдых, Азиз Абдухакимов, запрет, купание, Чарвакское водохранилище



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