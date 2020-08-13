Запрет на купание на Чарваке вводить не будут — все ограничения сняты

Ранее на общественное обсуждение был вынесен законопроект о полном запрете на использование моторных лодок, катеров, яхт и скутеров, а также на купание граждан по периметру берега Чарвакского водохранилища.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Власти сняли ограничения на купание и отдых на территории Чарвакского водохранилища.

Об этом заявил вице-премьер, председатель Госкомитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов.

Данное решение было принято в рамках одобренных президентом мер по поэтапному смягчению карантина с 15 августа.

Напомним: ранее на общественное обсуждение был вынесен законопроект о полном запрете на использование моторных лодок, катеров, яхт и скутеров, а также на купание граждан по периметру берега Чарвакского водохранилища.

Как указывалось в проекте, глубина водохранилища достигает 220 метров, а потому использование водного транспорта, а также несоблюдение населением предписанных правил купания, не раз приводило к трагическим последствиям.

Согласно статистике, с 2015 года по июль 2020-го в водохранилище утонуло 8 человек. А в 2017-м двое жителей погибли в результате столкновения скутеров.