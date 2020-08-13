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Свадебные кольца

С 15 августа в Узбекистане вступают в силу новые правила проведения свадеб

© Sputnik / AlexTikhomirov
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200813/14763314/S-15-avgusta-v-Uzbekistane-vstupayut-v-silu-novye-pravila-provedeniya-svadeb.html

Разрешены семейные торжества, свадьбы, обряды и церемонии непосредственно в самом доме и дворе граждан с участием не более 30 человек. Однако есть условия. О них читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. С 15 августа в Узбекистане начнется поэтапное смягчение карантина. Соответствующее поручение накануне дал глава республики Шавкат Мирзиёев.

Свадебные кольца
© Sputnik / AlexTikhomirov
Заразительная свадьба: в Ташкенте невеста и 12 гостей подхватили COVID-19

Президент дал указание возобновить движение транспорта, деятельность многих учреждений и субъектов предпринимательства. Также начнут работу санатории, пансионаты, детские лагеря, гостиницы, пляжи и другие объекты отдыха.

Послабления также коснулись порядка проведения свадеб и других семейных торжеств.

Так, с 15 августа будет разрешено проводить обряды и церемонии с участием не более 30 человек (только близкие родственники и другие родственники, проживающие в данном районе).

Причем праздник разрешено отмечать непосредственно в самом доме и дворе граждан при строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм.

Мирзиёев напомнил о важности следования установленным правилам проведения семейных мероприятий.

"Вы, наверное, помните, что в прошлый раз после разрешения (проведения мероприятий. — Sputnik) с участием 30 человек возник большой риск заражения во многих местах, особенно в Ташкенте, когда собиралось по 70, 100, 150 человек. Поэтому такие свадьбы и церемонии должны проводиться в установленном порядке. Конечно, человек, который планирует провести свадьбу, должен посоветоваться с махаллей", — отметил глава государства.

Ранее мы не раз писали о том, что граждане зачастую проводят свадьбы и другие торжества, пренебрегая правилами безопасностями. 

Это в большинстве случаев заканчивается новой вспышкой COVID-19 и карантином для большинства приглашенных гостей.

Теги:
праздник, Шавкат Мирзиёев, президент, коронавирус, Карантин, жених, Невеста, свадьба



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