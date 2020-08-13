Для узбекских абитуриентов организуют специальные автобусы — подробности

Тестовые испытания в вузы республики в этом году начнутся 2 сентября и продлятся две недели.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Власти Узбекистана намерены организовать специальный транспорт для абитуриентов, проживающих далеко от мест проведения вступительных экзаменов.

Об этом заявили в Государственном центре тестирования.

Ранее глава республики поручил организовать тестовые испытания на центральных стадионах Ташкента и регионов.

Напомним: вступительные экзамены начнутся предварительно 2 сентября и продлятся в течение 14 дней. Они пройдут в две смены и будут длиться два часа.

Утренняя смена начнется в 8.00 и закончится в 10.00, вечерняя продлится с 17.00 до 19.00.

Сокращения времени для сдачи вступительных связано с тем, что в этом году количество предметов для сдачи было урезано. Кроме того, тестовые испытания были значительно упрощены.

Учащиеся должны будут ответить на 60 вопросов по двум предметам. Результаты будут публиковаться в личном кабинете абитуриента уже на следующий день после экзамена.

Отметим также, что для первокурсников вузов Узбекистана учебный год планируют начать с 1 октября. Стоимость контрактов в этом году не изменится.