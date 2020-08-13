21:32 13 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.65
  • EUR12059.09
  • USD10231.71
Поиск
В Андижане абитуриентка сдавала экзамен прямо на больничной койке

Для узбекских абитуриентов организуют специальные автобусы — подробности

Facebook
Общество
Получить короткую ссылку
160 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200813/14765727/Dlya-uzbekskikh-abiturientov-organizuyut-spetsialnye-avtobusy--podrobnosti.html

Тестовые испытания в вузы республики в этом году начнутся 2 сентября и продлятся две недели.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Власти Узбекистана намерены организовать специальный транспорт для абитуриентов, проживающих далеко от мест проведения вступительных экзаменов.

Об этом заявили в Государственном центре тестирования. 

Ранее глава республики поручил организовать тестовые испытания на центральных стадионах Ташкента и регионов.

Напомним: вступительные экзамены начнутся предварительно 2 сентября и продлятся в течение 14 дней. Они пройдут в две смены и будут длиться два часа.

Пустая аудитория
Unsplash / Changbok Ko
Первокурсники вузов Узбекистана начнут учебу с 1 октября

Утренняя смена начнется в 8.00 и закончится в 10.00, вечерняя продлится с 17.00 до 19.00.

Сокращения времени для сдачи вступительных связано с тем, что в этом году количество предметов для сдачи было урезано. Кроме того, тестовые испытания были значительно упрощены.

Учащиеся должны будут ответить на 60 вопросов по двум предметам. Результаты будут публиковаться в личном кабинете абитуриента уже на следующий день после экзамена.

Отметим также, что для первокурсников вузов Узбекистана учебный год планируют начать с 1 октября. Стоимость контрактов в этом году не изменится.

Теги:
Узбекистан, абитуриенты, школьники, Образование, вузы, автобусы, вступительные экзамены



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Forbes обновил ежегодный рейтинг актеров с самым высоким доходом — фото
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса
Все, что нужно знать о российской вакцине от COVID-19, — в 3-минутном видео
Пять советов для тех, кто переболел COVID-19
Как восстановить здоровье после COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться