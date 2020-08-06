Тестовые испытания в вузы решено провести на спортивных стадионах

На совещании озвучили информацию о том, когда, где и в каком порядке будут проводиться вступительные испытания и как будет организован учебный процесс в 2020/2021 учебном году.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Как прозвучало на совещании по вопросам организации приема в этом году в высшие образовательные учреждения и подготовки к 2020/2021 учебному году, в этом году для обучения в вузах страны выделено 162 364 места в бакалавриате и 10 425 мест в магистратуре. Так, на одно студенческое место претендуют 10,6 человека.

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В соответствие с эпидемиологической обстановкой в стране, глава государства поручил организовать тестовые испытания в центральных стадионах Ташкента и регионов.

При условии проведения экзаменов 2 раза в день (в прохладное время суток), весь процесс тестирования можно будет завершить ориентировочно за 12-14 дней.

Глава государства подчеркнул, что необходимо определить время проведения экзаменов, исходя из заключения Министерства здравоохранения и Санитарно-эпидемиологической службы, обеспечить безопасность здоровья населения.

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Отмечена необходимость привлечения талантливых профессоров и преподавателей для обогащения учебного процесса качественными учебными ресурсами.

К 25 августа Министерство высшего и среднего специального образования создаст цифровое методическое обеспечение теоретических и практических занятий, а также адаптированные к дистанционному обучению учебные программы по всем предметам, которых насчитывается более 7,2 тысячи.

Не менее чем в 35 государственных вузах обучение на первом курсе будет организовано по кредитно-модульной системе. В этой связи в 2020 году минимум пять вузов страны пройдут процесс трансформации в сотрудничестве с престижными зарубежными университетами. При этом будут усовершенствованы структура и технологии обучения, в результате вузы будут преобразованы в научные учреждения, способные предоставлять современное образование и внедрять инновации.