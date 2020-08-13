Обновлен список стран, в которых эпидситуация наиболее благополучная

Пассажиров, вернувшихся из Китая, Таиланда, Малайзии, Южной Кореи, Грузии, Венгрии, Латвии и Японии не будут помещать на карантин.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом при Кабмине обновила по "зонам" список стран, куда и откуда осуществляются авиарейсы.

В "зеленую" категорию вошли Китай, Таиланд, Малайзия, Южная Корея, Грузия, Венгрия, Латвия и Япония. Если прибывающие находились в этих странах в течение последних 10 дней, их не будут помещать на карантин.

В "желтую" категорию вошли страны Европейского союза (за исключением Испании), а также Азербайджан. Если прибывающие находились в этих странах в течение последних 10 дней, им придется оставаться на домашнем карантине в течение двух недель.

В "красную" категорию эвакуационных рейсов вошли остальные страны. После прилета пассажиров поместят на двухнедельный карантин в специальный центр.

Список стран по категориям обновляется каждую неделю.

Напомним, накануне президент поручил с 15 августа разрешить движение автотранспортных средств без ограничений, местное авиа- и железнодорожное сообщение. С 17 августа ожидается возобновление движения автотранспорта между регионами, деятельность общественного транспорта (за исключением метро), в том числе пригородных автобусов. А с 20 августа могут работать вещевые рынки и рынки стройматериалов, крупные магазины, спортивные залы, фитнес-клубы и бассейны.