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Чартерным рейсом из Нью-Йорка доставят более 200 узбекистанцев

НАК
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200814/14769628/Charternym-reysom-iz-Nyu-Yorka-dostavyat-bolee-200-uzbekistantsev.html

Согласно графику, самолет национального авиаперевозчика приземлится в международном аэропорту Ташкента сегодня в 10.00.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Накануне из Нью-Йорка в Ташкент вылетел очередной чартерный рейс АО Uzbekistan Airways, сообщают в ИА "Дунё". 

В соответствии с утвержденным графиком чартерных рейсов Специальной республиканской комиссии, самолет национального авиаперевозчика вылетел из международного аэропорта Нью-Йорка в 13.00 (22.00 по Ташкенту) и приземлится в международном аэропорту Ташкента в 10.00.

Известно, что на борту самолета находятся 233 пассажира, среди них - 214 граждан Узбекистана, включая десять новорожденных детей, 14 дипломатов - сотрудники посольства США в Ташкенте с членами семьей, а также пять преподавателей, приглашенных на работу в Ташкентской международной школе.

Во время приобретения и регистрации авиабилетов граждан проинформировали о необходимости соблюдения правил 10-дневного карантина в специальных центрах или в гостиницах.

В Узбекистане 18 дипломатов из США поместили на карантин
Пресс-служба Uzbekistan airways
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По информации посольства Узбекистана в США, всего за период с июня по август месяцы с американского континента вывезены 1 414 соотечественников, а также 45 граждан иностранных государств.

Отмечено, что в ходе формирования списка пассажиров на данный чартерный рейс общее количество узбекистанцев, обратившихся с просьбой вывезти их на родину, составило 853 человека, из них - 564 отказались от вылета и решили дождаться возобновления регулярных авиарейсов по маршруту Ташкент – Нью-Йорк– Ташкент и улучшения ситуации с коронавирусом.

По состоянию на 13 августа еще 75 человек ожидают возвращения в Узбекистан ближайшими чартерными рейсами.

 




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