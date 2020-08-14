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Работа сейсмографа

Землетрясение в Таджикистане — подземные толчки ощутили в Узбекистане

Matt Katzenberger
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200814/14769790/Zemletryasenie-v-Tadzhikistane--podzemnye-tolchki-oschutili-v-Uzbekistane.html

Эпицентр подземных толчков находилcя в 306 километрах от Ташкента. О разрушениях и пострадавших информации не поступало.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Накануне в Узбекистане ощущалось землетрясение, которое зафиксировано в Таджикистане.

Республиканский центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС по этому поводу сообщил свое заключение.

Тринадцатого августа в 23:07 по Ташкентскому времени (13.08.2020 г. в 18:07 по Гринвичу) произошло землетрясение в Таджикистане. Координаты: 38,55 градуса северной широты; 69,83 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,9. Глубина 10 км" - указано в сообщении. 

Отмечается, что сила подземных толчков на территории Узбекистана составила 2 балла. Землетрясение могли почувствовать в Ташкенте, Намангане, Андижане, Фергане, Гулистане, Джизаке, Самарканде, Термезе, Карши и Навои. 

В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени Шмидта Российской Академии Наук (РАН), доктор физико-математических наук Алексей Завьялов
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Напомним: в начале августа глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому теперь все действующие здания, сооружения, жилые дома, расположенные в сейсмоактивной части Узбекистана, должны будут иметь электронные технические паспорта. 

Помимо этого, для своевременного прогнозирования сильных землетрясений в будущем будет разработано специальное программное обеспечение. Также для узбекистанцев создадут мобильное приложение, информирующее о произошедшем землетрясении.

Теги:
МЧС Узбекистана, Таджикистан, Узбекистан, землетрясение



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