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Скоростной поезд Afrosiyob

С какими городами Узбекистана запускается транспортное сообщение - Минтранс

O'zbekiston Temir Yo'llari
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (796)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200814/14771826/S-kakimi-gorodami-Uzbekistana-zapuskaetsya-transportnoe-soobschenie---Mintrans.html

Соблюдение социальной дистанции не менее 2 метров в общественных местах и ношение медицинской маски обязательно после 15 августа 2020 года.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В соответствии с решением Республиканской спецкомиссии при Кабмине внутреннее авиа- и ж/д сообщение возобновляется с 15 августа 2020 года.

При этом обязательно соблюдение всех предписанных санитарных требований: тщательная дезинфекция самолетов и вагонов поездов, система обеззараживания воздуха перед каждым рейсом.

С завтрашнего дня будут запущены поезда по некоторым внутренним маршрутам. Высокоскоростной Afrosiyob начнет курсировать по направлению Ташкент - Бухара - Ташкент.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Ожидается также запуск поездов по маршрутам Ташкент – Самарканд – Карши – Ташкент и Ташкент – Андижан – Ташкент.

С 15 августа возобновится авиасообщение из Ташкента в Нукус, Ургенч (три раза в неделю), Термез (два раза в неделю) и обратно. Пассажиры смогут приобрести билеты в кассах, а также онлайн. 

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В Спецкомиссии напоминают, что после 15 августа 2020 года остается обязательным требование соблюдения социальной дистанции не менее 2 метров в общественных местах и ношение медицинской маски. Гражданам с температурой тела 37 градусов и выше или имеющими симптомы инфекции вход в общественные места запрещен.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (796)
Теги:
Карантин, Узбекистан, Узбекистон темир йуллари, Авиасообщение, Железная дорога, коронавирус



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