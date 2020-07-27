Эксперт о предполагаемом преступнике из Химок: у терроризма нет национальности

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер прокомментировал факт предотвращения ФСБ теракта в Москве. Известно, что предполагаемый террорист - гражданин центральноазиатской республики, он прятался в подмосковных Химках.

Радио Эксперт о предполагаемом преступнике из Химок: у терроризма нет национальности

Сегодня стало известно о том, что ФСБ предотвратила теракт в Москве. По данным спецслужб, выходец из центральноазиатской республики готовился совершить массовый расстрел и прятался в подмосковных Химках.

При задержании он начал перестрелку с правоохранителями и был уничтожен ответным огнем. При нем был обнаружен внушительный оружейный арсенал, а также вещественные доказательства связи с международной крупной террористической организацией.

По словам эксперта, информация о происходящем дозируется в соответствии с необходимостью, чтобы не будоражить население. Но на самом деле, работая в режиме 24/7 ФСБ обезвреживает очень большое количество групп и отдельных представителей террористических организаций, готовящие теракты на территории РФ, рассказал Линдер.

"В зависимости от складывающейся ситуации принимается решение о выводе данной информации на широкую публику либо сохранения ее в тайне для того, чтобы продолжать соответствующие оперативные действия", - рассказал президент Международной контртеррористической ассоциации

Россия ведет постоянную борьбу с большим количеством организаций, которые планируют теракты в стране и без соответствующей работы основная масса населения жить спокойно не сможет, предупреждает Линдер. К сожалению, террористическая пандемия накрывает всю биосферу.

В профессиональной среде есть поговорка - "У терроризма нет национальности и нет вероисповедания", потому что соответствующие террористические организации вербуют представителей террористического сообщества из любой среды, которую легче всего растворить в том обществе, против которого планируется теракт.