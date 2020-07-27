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Иосиф Линдер
© Foto : Из личного архива Иосифа Линдера

Эксперт о предполагаемом преступнике из Химок: у терроризма нет национальности

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200727/14636483/Ekspert-o-predpolagaemom-prestupnike-iz-Khimok-u-terrorizma-net-natsionalnosti.html

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер прокомментировал факт предотвращения ФСБ теракта в Москве. Известно, что предполагаемый террорист - гражданин центральноазиатской республики, он прятался в подмосковных Химках.

Радио
Эксперт о предполагаемом преступнике из Химок: у терроризма нет национальности

Сегодня стало известно о том, что ФСБ предотвратила теракт в Москве. По данным спецслужб, выходец из центральноазиатской республики готовился совершить массовый расстрел и прятался в подмосковных Химках.

Сотрудник ФСБ
© Sputnik / Андрей Стенин
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При задержании он начал перестрелку с правоохранителями и был уничтожен ответным огнем. При нем был обнаружен внушительный оружейный арсенал, а также вещественные доказательства связи с международной крупной террористической организацией.

По словам эксперта, информация о происходящем дозируется в соответствии с необходимостью, чтобы не будоражить население. Но на самом деле, работая в режиме 24/7 ФСБ обезвреживает очень большое количество групп и отдельных представителей террористических организаций, готовящие теракты на территории РФ, рассказал Линдер.

"В зависимости от складывающейся ситуации принимается решение о выводе данной информации на широкую публику либо сохранения ее в тайне для того, чтобы продолжать соответствующие оперативные действия", - рассказал президент Международной контртеррористической ассоциации 

Россия ведет постоянную борьбу с большим количеством организаций, которые планируют теракты в стране и без соответствующей работы основная масса населения жить спокойно не сможет, предупреждает Линдер. К сожалению, террористическая пандемия накрывает всю биосферу.

В профессиональной среде есть поговорка - "У терроризма нет национальности и нет вероисповедания", потому что соответствующие террористические организации вербуют представителей террористического сообщества из любой среды, которую легче всего растворить в том обществе, против которого планируется теракт.




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