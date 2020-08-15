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В Ташкенте возобновлено движение автобусов

В Ташкенте 2GIS объединил маршруты автобусов со станциями метро

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200815/14778909/V-Tashkente-2GIS-obedinil-marshruty-avtobusov-so-stantsiyami-metro.html

Для узбекистанцев доступны бесплатно мобильное приложение и онлайн-версия платформы, с помощью которых можно смотреть маршруты автобусов и планировать путь движения на общественном транспорте.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. "Тошшахартрансхизмат" и 2GIS подписали соглашение о совместной работе в сфере организации общественного транспорта в столице. Об этом сообщают в пресс-службе транспортной компании. 

Согласно документу, будет производится мониторинг пассажирского транспорта. Важно отметить, что 2GIS является эксклюзивным партнером по предоставлению информации о движении транспортных средств: отображение схем маршрутов, расписание и фактическое местоположение. 

Известно, что в Ташкенте 2GIS присутствует с сентября 2019 года. Для узбекистанцев доступны бесплатное мобильное приложение и онлайн-версия платформы. Сервис помогает находить адреса, смотреть маршруты автобусов и планировать путь движения на общественном транспорте, включать навигатор для автомобиля, писать отзывы об организациях, узнавать их контакты, время работы, смотреть список товаров и цен в карточках компаний.

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Все обновленные автобусные маршруты были отрисованы и нанесены на карту Ташкента в сотрудничестве с картографами компании 2GIS. Особое внимание было уделено соединению маршрутов наземного транспорта со станциями метро для удобства пересадки пассажиров.

Для справки: 2GIS – международная картографическая компания. С 1999 года она выпускает одноимённые электронные справочники организаций и карты городов. Сегодня сервис присутствует в 11 странах и помогает более 50 миллионам пользователей.

Теги:
Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Тошшахартрансхизмат, транспорт, Узбекистан, Ташкент



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