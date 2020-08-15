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АрМИ-2020: в Фергану прибыли российские и белорусские военнослужащие — фото

Пресс-служба Министерства обороны
Общество
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В рамках встречи был организован торжественный митинг, после которого провели церемонию поднятия флагов России и Белоруссии.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В международном аэропорту Ферганы торжественно встретили военнослужащих армии России и Белорусии. Они примут участие в соревнованиях "АрМИ-2020" по направлению "Дорожный патруль". Об этом сообщили в Министерстве обороны Узбекистана.

Пресс-служба Министерства обороны
Торжественная встреча российских и белорусских военнослужащих в Фергане
Пресс-служба Министерства обороны
Солдаты из России и Белоруссии прибыли в международный аэропорт Ферганы
Военнослужащим из России и Белоруссии измеряют температуру тела пирометром

Участников армейских игр разместили в войсковой части Восточного военного округа. В рамках встречи был организован торжественный митинг, после которого провели церемонию поднятия флагов России и Белоруссии.
Все мероприятия проводились в соответствии с правилами карантинного режима.

Узбекские военные прибыли в Москву на АрМИ-2020
© Министерство обороны Узбекистана.
Военнослужащие Узбекистана прибыли в Москву для участия в АрМИ-2020

Известно, что два направления международных армейских соревнований "АрМИ-2020" — "Военно-медицинская эстафета" и "Дорожный патруль", пройдут с 23 августа по 5 сентября текущего года на полигоне "Фориш" в Джизакской области и в войсковой части города Коканда.

Напомним: В 2019 году узбекские военные участвовали в 14 состязаниях. Тогда национальная сборная республики заняла пятую строчку в медальном зачете среди десяти стран-участниц, завоевав "бронзу" в пяти соревнованиях, "серебро" — в четырех, "золото" — в "Танковом биатлоне" и "Военно-медицинской эстафете".




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