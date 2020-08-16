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Работа сканера отпечатков пальцев

Абитуриентов в Узбекистане будут идентифицировать по отпечаткам пальцев

© Sputnik / Вадим Жернов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200816/14783107/Abiturientov-v-Uzbekistane-budut-identifitsirovat-po-otpechatkam-paltsev.html

Будут предприняты меры по идентификации личности абитуриентов с помощью сканирования отпечатков пальцев.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Глава управления Нацгвардии Садулла Сафоев рассказал о мерах, которые решено предпринять, чтобы обеспечить безопасность и общественный порядок на вступительных экзаменах в вузы.

Работа приемной комиссии МФТИ
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Охранять объекты проведения тестовых испытаний и их окрестности будут более 1000 военнослужащих и сотрудников Национальной Гвардии. Привлекут более 800 единиц спецтехники, более 630 единиц средств связи и более 50 транспортных средств. При распределении сил и ресурсов учитывалось количество зарегистрированных абитуриентов.

Для того, чтобы не допустить подмену документов, когда вместо одного абитуриента, на экзамен заходит другой, у входов установят контрольно-пропускные пункты, которые будут оснащены камерами с системой распознавания лиц.

Вместе с тем будут предприняты меры по идентификации личности абитуриентов с помощью сканирования отпечатков пальцев.

При выявлении таких случаев, в отношении лиц пришедших вместо абитуриента будут приняты меры, в порядке, установленном законодательством.

Несколько дней назад в Государственном центре тестирования сообщили о том, что власти Узбекистана намерены организовать специальный транспорт для абитуриентов, проживающих далеко от мест проведения вступительных экзаменов.

Напомним: вступительные экзамены начнутся предварительно 2 сентября и продлятся в течение 14 дней. Они пройдут в две смены и будут длиться два часа.

Теги:
вузы, Узбекистан, тест, вступительные экзамены, абитуриенты



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